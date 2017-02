Zemřela Eva Herrmannová. Bývalé šéfce opery Národního divadla bylo 87 let

před 6 hodinami

Ve věku 87 let zemřela v pondělí někdejší šéfka opery Národního divadla v Praze Eva Herrmannová. Jako čtrnáctiletá byla deportována do terezínského ghetta, kde zpívala ve sboru legendárního provedení opery Hanse Krásy Brundibár. Pohřeb se koná v pátek 17. února na Olšanských hřbitovech v Praze. Šéfkou opery Národního divadla byla jmenována v dubnu 1991 a setrvala tu do konce roku 1995. Operu v té době nasměrovala ke sbližování s evropským operním děním a přizvala ke spolupráci české emigranty, české umělce pracující v zahraničí a také režiséry především z německé oblasti. Do roku 2012 byla členkou operní poroty divadelních cen Thálie, několik let operní porotě i předsedala.

autor: ČTK