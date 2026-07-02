Zemřel dramaturg a bývalý rektor JAMU Václav Cejpek. Bylo mu 73 let

Zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Václav Cejpek, bylo mu 73 let. ČTK to bez dalších podrobností potvrdila mluvčí školy Romana Elsner. Cejpek působil jako televizní a divadelní dramaturg a překladatel z němčiny. Loni se stal prvním držitelem titulu emeritního profesora JAMU.
Brněnský rodák Cejpek vystudoval divadelní vědu a germanistiku. Pracoval v ostravském a brněnském studiu tehdejší Československé televize, v letech 1987 až 2003 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla Brno.
Na Divadelní fakultě JAMU učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie, působil jako děkan, rektor i prorektor. Zasloužil se například o vybudování Divadla na Orlí, kde studenti uvádějí své inscenace.
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