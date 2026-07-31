Zemřel divadelní a filmový režisér František Laurin. Bylo mu 91 let

Divadelní a filmový režisér, pedagog a emeritní ředitel pražského Divadla na Vinohradech František Laurin zemřel ve věku 91 let. Skonal v pátek ráno v Nemocnici Na Homolce, kde se léčil se srdcem, sdělila ČTK jeho dcera, herečka Sabina Laurinová. Laurin narozený v roce 1934 svým působením ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil podobu tuzemského divadla.
Laurin dlouho působil v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, dnes Švandově divadle. V 80. letech se stal režisérem Činohry Národního divadla, v roce 1988 ředitelem Divadla na Vinohradech. V této funkci ho v květnu 1990 vystřídala herečka Jiřina Jirásková. Laurin poté umělecky vedl Východočeské divadlo v Pardubicích, tíhl také k amatérskému a ochotnickému divadlu.
Režisér v roce 1959 absolvoval pražskou Divadelní fakultu Akademie múzických umění (DAMU), kde sám od 60. let učil. V roce 1981 se podle webu fakulty stal šéfem katedry alternativního a loutkového divadla. K výuce přizval herce střední a mladší generace.
Pedagogy se díky Laurinovi rovněž stali herci pražského Národního divadla, především Jana Hlaváčová, František Němec, Věra Galatíková, Viktor Preiss, Jan Přeučil, Regina Rázlová, Jaroslav Satoranský, Daniela Kolářová a Ivan Rajmont. Laurin byl také pedagogem herectví na Pražské konzervatoři.
Režíroval i mnoho televizních filmů, z 80. let má na svém kontě například snímek Dějiny jednoho dne s Milenou Steinmasslovou v hlavní roli nebo film Lyžař v parném létě, v němž Martin Stropnický ztvárnil postavu skokana na lyžích po úraze. Jednu z rolí si v tomto filmu zahrála i Laurinova dcera, známá herečka Sabina Laurinová.
Festival Jiráskův Hronov v roce 2012 Laurina ocenil za přínos k neprofesionálním divadelním a slovesným aktivitám. Laurin, který se na přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov dlouho podílel, obdržel Cenu ministra kultury ČR.
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