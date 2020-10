Závislost nejsou jen drogy. Klicperovo divadlo uvádí anglickou hru z léčebny

Královéhradecké Klicperovo divadlo tuto sobotu uvede premiéru hry Lidé, místa, věci v režii Pavla Kheka. Dílo současného britského autora Duncana Macmillana bylo poprvé uvedeno před pěti lety v londýnském Národním divadle, na českých jevištích se objeví poprvé.

Premiéra se uskuteční ve Studiu Beseda, které má kapacitu zhruba 130 diváků.

"Pokud nenastane nějaké další omezení, premiéru v sobotu určitě odehrajeme. Kapacitou Studio Beseda plně odpovídá, máme tam zvýšené hygienické nároky, častější úklid," říká mluvčí divadla Martin Sedláček.

Od pondělí 5. října začne platit nouzový stav. V plánu divadla by se to odrazit nemělo. "Výjimkou je koncert písničkářky Nessie, pro který budeme hledat náhradní termín. V tomto období nebudou v souladu s opatřením vlády v provozu divadelní bary," doplňuje ředitelka Eva Mikulková.

Podle ní bude karanténa nařízená části zaměstnanců končit tento týden. "Přesto nedokážeme zaručit, že nebude odehrání některého z následujících představení znemožněno dalšími opatřeními. Divákům proto doporučujeme v den návštěvy představení v odpoledních hodinách zkontrolovat web nebo sociální sítě divadla," nabádá Mikulková.

V případě zrušení představení z důvodu nemoci nebo karantény Klicperovo divadlo nabídne divákům náhradní termín nebo vrátí vstupné.

Na sobotu chystanou novinku Lidé, místa, věci označuje režisér a umělecký šéf divadla Pavel Khek za třaskavou kombinaci stylů a žánrů. "Je to něco jako Přelet nad kukaččím hnízdem, ale přidejte k tomu 50 let, respektive ještě více. Příběh má schopnost diváka neustále překvapovat až do poslední pointy," míní Khek.

Děj zavádí diváky do léčebny, jejíž řád nedokáže přijmout hlavní hrdinka, herečka Emma. Tu ztvárnila Natálie Holíková. Hlavní postava divákům umožňuje částečně nahlédnout i do divadelního světa, ukazuje na specifika jeho prostředí. Zároveň je hra odrazem moderního světa 21. století, kdy život okolo léčebny je tak náročný, až člověk někdy sáhne k nějaké závislosti.

"Lidé, místa, věci v metaforické rovině ukazují, že závislost nejsou jen drogy, alkohol nebo prášky. Dneska jsme závislí na spoustě věcí, od sportu přes mobilní telefony a sociální sítě či workoholismus," vypočítává dramaturgyně Lenka Smrčková.

Silným tématem hry je i rodina. "Což je něco, co řeší nejen hlavní hrdinka Emma, ale i další pacienti v léčebně," doplňuje Smrčková.

V inscenaci dále účinkují William Valerián, Martina Nováková, Jan Vápeník nebo Zora Valchařová-Poulová. Scénu vytvořil Michal Syrový, kostýmy Agnieszka Pátá-Oldak, pohybové spolupráce se ujal Martin Šimek. Hru přeložila Kateřina Holá, hudbu složil David Smečka.

I když Klicperovo divadlo již v září uvedlo premiéru Tří kamarádů, sobotní inscenace bude podle původního plánu sezony 2020/2021 první. Hra Tři kamarádi byla do aktuální sezony přeložena z té minulé, kvůli koronavirové epidemii ji nebylo možné uvést dřív.

Dohromady Klicperovo divadlo do příštího léta chystá osm premiér. Spojuje je společný podtitul Hrdinové nebo zbabělci. V sobotu 17. října má na hlavní scéně následovat hra německého dramatika a básníka Friedricha Schillera Úklady a láska v režii Ivana Krejčího.