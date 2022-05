Z pražského jara utekl a radil CIA. Inscenace připomíná generála Šejnu

Ostravské divadlo Komorní scéna Aréna připravuje inscenaci původní hry Zápas o generála, která mapuje osud komunistického generála Jana Šejny, uprchlíka před československými úřady a pozdějšího spolupracovníka americké tajné služby CIA. Přezdívalo se mu Semínkový generál.

Uvedením komorní hry, kterou napsal Tomáš Vůjtek, divadlo tuto sobotu 7. května zároveň otevře novou studiovou scénu nazvanou Komůrka.

Jan Šejna se narodil roku 1927, zemřel v New Yorku sedmdesátiletý. Československý zemědělský dělník, později politik a nakonec nejmladší generál působil v komunistickém Československu na začátku pražského jara v roce 1968. Pak ale ztratil vliv a před zatčením pro hospodářskou kriminalitu utekl do USA.

Právě pro svou kriminální činnost, spojenou mimo jiné s dodáváním nedostatkového jetelového osiva do JZD, získal přezdívku Semínkový generál. Kromě toho měl nelegální příjmy ze spekulací s auty.

V Americe generál do roku 1976 pracoval pro CIA jako analytik a odborník na tehdejší východní blok. "Byl jsem zaměstnancem americké vlády. Analyzoval jsem situaci v Sovětském svazu a v dalších východoevropských zemích," tvrdil sám Šejna. Podle historika Oldřicha Tůmy byl generál "abstinent, nekuřák, na straně druhé střídal milenky, pořádal opulentní večírky, utrácel spoustu peněz za hazard", řekl a označil jej za člověka, který jako by tehdejší dobou proplouval, "až do určitého okamžiku velmi úspěšně".

Šejnův příběh vloni připomněl dokumentární seriál České televize nazvaný Generálové. Jeho autoři využili mimo jiné toho, že k Šejnově obvinění z hospodářské kriminality došlo v době, kdy byla zrušena cenzura.

"Tehdejší Československá televize o tom všem začala točit dokument, který ukazoval, jak generál Šejna papalášsky žil, jak pořádal opulentní večírky, popisoval jeho milenky a vlastně i důvody, proč byl věčně ve finančních problémech," řekl pro Aktuálně.cz dramaturg Petr Buchta. Dokument byl odvysílán jen jednou, v červnu 1968, za normalizace skončil v archivu. Autoři loňského seriálu jeho část využili.

Šejna později už v USA vzbudil rozruch znovu, když pod přísahou před americkým Kongresem tvrdil, že se českoslovenští lékaři za 50. let minulého století v Koreji a později ve Vietnamu podíleli na mučení amerických vojáků, které vystavovali nejrůznějším pseudovědeckým pokusům například při ověřování účinků psychotropních látek. Svědectví však dostupné prameny nepotvrdily.

"Pro americkou CIA se Šejna stal velmi cenným uprchlíkem díky své podrobné znalosti armádního zákulisí i tajných vojenských dokumentů," shrnuje autor současné divadelní hry o generálovi Tomáš Vůjtek. V hlavních rolích se představí Marek Cisovský, Vlastimil Burda, Tereza Cisovská, Zuzana Truplová a Kristýna Panzenberger Krajíčková.

Ti budou poprvé účinkovat v novém komorním prostoru Komůrka. "Myšlenka občasně hrát mimo náš divadelní sál se zrodila už v roce 2020. Pak sice plány přerušil covid, nicméně se nám v mezidobí podařilo získat nový prostor pro zkušebnu v budově vedle našeho divadla, a tak jsme toho nemohli nevyužít," říká ředitel divadla Jakub Tichý.

Nová zkušebna a zároveň malý sál pro 50 diváků se nachází na adrese 28. října 4 v prvním patře.

Inscenace v Komůrce nebudou tvořit výraznou dramaturgickou alternativu k repertoáru v divadelním sále, spíše se mají vracet k podstatě Arény jakožto hereckého divadla. "Můžeme slíbit intimní divadelní zážitek o něco víc tělo na tělo, podle čehož Komůrka dostala i své jméno," dodává ředitel.

Po sobotní premiéře bude Zápas o generála znovu na programu 12. a 18. května a znovu 3. června.