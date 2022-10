Výpověď o ohrožení demokracie. Horácké divadlo uvádí příběh Ericha Kästnera

Horácké divadlo Jihlava tuto sobotu 15. října uvede českou premiéru Fabiana od německého prozaika Ericha Kästnera. Prózu, která vzešla z hospodářského i morálního úpadku první poloviny 20. století, pro jihlavskou scénu zdramatizoval Roman Sikora. Titulní roli ztvárnil nový člen souboru Vít Hofmann, režíruje hostující Martin Tichý.

"Od počátku bylo jasné, že s tímto námětem oslovíme právě Romana Sikoru, který patří mezi nejvýraznější současné dramatiky, s pověstí ironika s poněkud vzteklým humorem a osobním vnímáním divadla jako nástroje společensko-politické kritiky," říká dramaturgyně Barbora Jandová. "Takže nejen abychom navázali na předchozí spolupráci při inscenaci Osudů dobrého vojáka Švejka, ale především kvůli předpokladu, že autor dramatizace Sikora bude autorovi společensko-kritického románu Kästnerovi rozumět," dodává.

Podle ní se Horácké divadlo snaží zprostředkovat výpověď o ohrožení demokracie, a především téma osobní odpovědnosti. Fabian v příběhu jen přihlíží, kam se Německo řítí před nástupem Adolfa Hitlera.

Prozaik, básník, scenárista a satirik Erich Kästner žil v letech 1899 až 1974. Román napsal roku 1931. V Česku jsou známé jeho knihy pro děti Luisa a Lotka nebo Emil a detektivové.

"Je to vlastně labutí píseň jedné demokracie. Ten román odkrývá obraz společnosti, v níž je úplně všechno jen zbožím, a tedy na prodej, včetně mezilidských vztahů," poznamenává autor dramatizace Sikora. "Ta společnost je v hluboké depresi politické, ekonomické a psychické, do budoucnosti hledí s těmi nejhoršími představami jako do území, kde nic dobrého nečeká. A tím vším probublávají známky nastupujícího nacismu deroucího se systematicky k moci. Je to zkrátka velmi podobné tomu, co my sami nyní prožíváme," myslí si Sikora.

Vedle Víta Hofmanna obsadil režisér Tichý do inscenace také Mariána Chalányho jako nejbližšího Fabianova přítele a zároveň oponenta. Hrdinovu lásku Cornelii hraje Stanislava Hajduková. V dalších rolích se představí Lenka Schreiberová, Lucie Sobotková, Lukáš Matěj, Zdeněk Stejskal, Ondřej Šípek a Šárka Býčková. Scénografem je Pavel Borák a kostýmní výtvarnicí Markéta Sládečková.

Fabian se stane 996. inscenací jihlavské scény. Po sobotní premiéře následují nejbližší reprízy 17. a 19. října.