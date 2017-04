V Praze zatančí baletní superstar Sergej Polunin. Do kin pak půjde dokument Dancer o jeho životě

před 7 hodinami

Během čtyř minut vykoupili fanoušci ukrajinského tanečníka Sergeje Polunina lístky na jeho tuzemské premiérové vystoupení. V Národním divadle Polunin vystoupí 1. května hned dvakrát, od 16 a od 20 hodin. Slavnou choreografii k písni Take Me to Church Polunin zatančí po projekci ceněného dokumentu Dancer. Ten pak uvidí čeští diváci ve vybraných kinech.

James Dean baletu, tak média hovoří o sedmadvacetiletém ukrajinském tanečníkovi Sergeji Poluninovi. Patří k nejtalentovanějším baletním mistrům současnosti, pyšní se titulem nejmladší sólista v historii Královského baletu v Londýně, bývá přirovnáván k Michailu Baryšnikovovi a mladým tanečníkům se ve své akademii snaží zajistit srovnatelné podmínky například s herci či hudebníky. Kromě baletu dnes Polunina, jenž po intentizním špičkovém tančení zažil pocit vyhoření, zajímá i herectví, modeling a reklama.

Sergeje Polunina pojí také přátelství s americkým fotografem Davidem LaChapellem, v jehož sídle na Havaji natočil dnes již světoznámý klip ke skladbě Take Me to Church písničkáře Hoziera. Mimochodem, bylo pro právě tři roky staré setkání s tímto vizuálním umělcem, co Polunina přimělo přehodnotit své rozhodnutí zcela se ze světa tance stáhnout.

Působivé video si do dnešní doby pustilo téměř 20 milionů lidí a právě tuto choreografii zatančí ukrajinská hvězda v Národním divadle.

S vystoupením je spojená i projekce dokumentu Polunin, který o tanečníkovi loni natočil režisér Steven Cantor. Příběh hocha z chudé rodiny, jenž se přes všechny trable a problémy s alkoholem a s drogami ve dvaceti letech vypracoval do pozice špičkového sólisty, sklízí díky své autenticitě úspěchy po celém světě. V České republice byl film k vidění jen jednou, to se ovšem změní. V násedujících týdnech bude snímek promítat šest kinosálů.

16. 5.2017 Světozor (Praha, v rámci festivalu tanečních filmů)

1. 6. Aero (Praha)

1. 6. Vesmír (Náchod)

2. 6. Lucerna (Praha)

4. 6. Jitřenka (Semily)

4. 6. Metropol (Olomouc)

Za projekcí stojí slovenský producent a organizátot Poluninova vystoupení v Praze Milosh Harajda. "Poté, co se projekce filmu Dancer v Národním divadle vyprodala za rekordní čtyři minuty, jsem se rozhodl koupit distribuční práva pro Českou a Slovenskou republiku na pět let," říká. "Během této doby s mým mezinárodním týmem plánujeme fim uvést v regionech a taktéž s ním pracovat jako s motivačně-vzdělávací pomůckou pro základní s střední školy, proože tanec a balet v osnovách stále chybí," dodává.

Prvním partnerem na Slovensku se stala Asociácia Stredných Škol, s níž Harajda plánuje projekce na podzim. Druhým partnerem je distribuční síť Aerofilms, ta dokument uvede po dobu sedmi dní. Pražské vinohradské kino Royal pak snímek pustí několikrát během léta.

