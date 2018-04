V novince divadla Spitfire Company se potkal rap s americkým snem. Připravili ji Čechová a Bonus

před 23 minutami

Divadelní soubor Spitfire Company chystá na 7. května do pražského Paláce Akropolis premiéru rapového muzikálu Miss AmeriKa. Představené je dílem Miřenky Čechové a Martina Tvrdého, známého jako Bonus. Příběh z newyorského metra sleduje cizinku Mckenzie Tomski ve velkoměstě, kde se zamiluje a zmítají jí emoce od zamilovanosti přes okouzlení až po vystřízlivění. Děj inspirovala osobní zkušenost Čechovské s pobytem za oceánem.

V symbolickém prostoru podzemní dráhy rozehrává tanečnice a choreografka Miřenka Čechová příběh o americkém snu i o novém druhu samoty a odcizení, které s sebou přináší digitální věk. Projekt divadla Spitfire Company vychází ze stejnojmenné knihy od Čechové, jež vyjde v červenci 2018 v nakladatelství wo-men.

Představení o životě na Manhattanu se díky fotografiím Vojtěcha Brtnického nebo komiksu malajského kreslíře Chin Yewa stává multimediálním zážitkem.

"Postava Mckenzie Tomski vznikla v době, kdy jsem žila v New Yorku. Ta postava vzešla nejen ze mě, ale i z příběhů těch, co si sní svůj americký sen. Nabízí pohled neprivilegovaných, žijících v šedé zóně, těch, co se v Americe nenarodili, ale odešli tam proto, aby mohli začít znovu," vysvětluje Čechová.

Miss AmeriKa reflektuje New York i svou formou. V multižánrové hudbě je slyšet ozvěna hiphopových beatů, ale i jazzu a avantgardní newyorské scény nebo post-punku.

Čechová se pohybuje od recitace poezie přes říkanky a rozpočítadla, zběsilé automatické texty, standupové vyprávění až po rap nebo zpěv. "Mysleli jsme na beatníky, rapery i na děti se švihadly. Je to syntéza mnoha různých stylů, barev, žánrů a prostředků spojená v neustále překvapující a měnící se proud slov, zvuků, myšlenek a obrazů. Je to eklektický postmoderní hudební a noisový deník se silnou stopou alternativního rapu," dodává autor hudby Martin Tvrdý alias Bonus.

Miřenka Čechová je jednou z nejvýraznějších představitelek tanečního a fyzického divadla. Vystudovala taneční konzervatoř, alternativní divadlo na pražské DAMU i nonverbální divadlo v Brně na HAMU.

Jako performerka má na svém kontě téměř dvacet celovečerních inscenací, řada z nich byla oceněné na mezinárodní scéně. Věnuje se též pedagogické činnosti, je spoluzakladatelkou divadelních skupin Spitfire Company a Tantehorse a mezinárodního festivalu Nultý bod.