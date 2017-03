V Národním divadle začalo předávání divadelních cen Thálie. Za muzikál byl oceněn Josef Vojtek

AKTUALIZOVÁNO před 5 minutami

Patnáct umělců převezme v pražském Národním divadle prestižní ceny Thálie. Kromě těch za mimořádné jevištní výkony oceněných na návrh porot rozhodnutím členů Kolegia Herecké asociace půjde i o držitele cen za celoživotní mistrovství v oboru činohry, opery, baletu, operety a muzikálu a také loutkového divadla. Prezidium asociace ocení činoherce do 33 let, další osobnost převezme stylizovaný pohár za mimořádný umělecký přínos českému divadlu. Ceny si zatím odnesli Věra Říčařová a František Vítek, Josef Vojtek nebo Thomas Weinhappel.

Praha - Moderátoři Taťjana Medvecká a Jan Cina zahájili na prknech Národního divadla předávání divadelních cen Thálie za rok 2016.

Jako první byli oceněni Věra Říčařová a František Vítek v oboru loutkové divadlo. Cenu předal Jiří Havelka. "Já si tady připadám spíš omylem," řekla rozpačitě Říčařová a poděkovala i svému kolegovi a partnerovi. "To co jsem dělal, by bez Věry nikdy nebylo," zakončil děkovnou řeč Vítek.

Cenu činoherce do 33 let převzala Veronika Lazorčáková. Devětadvacetiletá herečka poděkovala divadlu v Ostravě i v Dlouhé.

Cenu za mužský operní zpěv získal Rakušan Thomas Weinhappel, který poděkoval Národnímu divadlu moravskoslezskému, kde debutoval v titulní roli Hamleta.

Jako nejlepší operní pevkyně roku 2016 byla oceněna Pavla Vykopalová. Pětačtyřicetiletá sopranistka působí v Národním divadle Brně.

Cenu za celoživotní mistrovství v oboru opera dostala Marcela Machotková. "Byla jsem tu moc šťastná tehdy," řekla s dojetím šestaosmdesátiletá pěvkyně.

Nominaci na cenu Thálie za muzikál proměnila Lenka Pavlovič, která působí v Národním divadle moravskoslezském. Cenu dostala za roli Hortensie v inscenaci Ples v opeře.

Cenu Thálie si za muzikál odnesl zpěvák Josef Vojtek. Frontman skupiny Kabát cenu získal za muzikál Mefisto, který se hraje v pražském divadle Hybernia.

Ocenění převzala i operetní zpěvačka Pavla Břínková, která je členkou pražského Hudebního divadla v Karlíně.

Japonka Yui Kyotani získala Thálii v oboru balet, pantomima a jiný dramatický tanec. Sólistka baletu Moravského divadla Olomouc si potlesk diváků vysloužila nejen za ocenění, ale i za svůj projev lámanou češtinou.

Nejlepším tanečníkem minulého roku se stal mim Radim Vizváry. Vizváry poděkoval i legendárnímu českému mimovi Borisi Hybnerovi.

Do nominací se dostalo celkem 24 umělců, kteří své mimořádné výkony realizovali loni na 17 jevištích mateřských scén či soukromých produkcí. Pražské počiny jsou mezi nimi zastoupeny jen třetinou. Nejvíce nominací - čtyři - získalo Národní divadlo moravskoslezské z Ostravy. Se třemi následují Divadlo Josefa Kajetána Tyla z Plzně a Národní divadlo Brno.

autoři: Domácí, ČTK