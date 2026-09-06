V den nedožitých 80. narozenin Zagorové bude mít premiéru muzikál Biograf láska 2

V pražském Divadle Kalich se v neděli 6. září, přesně v den, kdy by zpěvačka Hana Zagorová oslavila 80. narozeniny, uskuteční premiéra muzikálu Biograf láska 2: Nový příběh. Pod inscenací je podepsaný stejný tvůrčí tým jako pod prvním představením, které od září 2022 zaznamenalo 340 vyprodaných repríz. Další úspěchy si soubor připsal opakovaným hostováním na Slovensku.
Ještě před nedělní premiérou pokračování Biograf láska 2 se prodalo více než 25 000 vstupenek. Velký zájem diváků přivedl producenty k přidání deseti repríz k těm již nasazeným.
"Budu moc rád, když to do sebe všechno zapadne. Aby diváci odcházeli s úsměvem na tváři, s písněmi Hanky na rtech a s hřejivým pocitem, že všechno dobře dopadne. Abychom jim prostě přinesli do života nějaký hezký zážitek, který jim vydrží a ze kterého budou čerpat," řekl režisér představení Jan Kříž.
Herecký soubor Biografu láska 2 čítá 37 herců, pro které bylo ušito bezmála 100 kostýmů. V obsazení se objeví Izabela Jati, Filip Antonio, Marie Křížová, Michaela Tomešová nebo Roman Tomeš. Pro druhý Biograf láska napsala autorka scénáře Uljana Donátová nový, na předchozím titulu nezávislý příběh.
Ke konečnému výběru 25 písní pro Biograf láska 2: Nový příběh tvůrci sdělili, že zazní dvě skladby od švédské skupiny ABBA, které Zagorová přejala do svého repertoáru, a skladby Jsem jaká jsem a Já nemám strach, které pro ni složil Marek Ztracený.
Premiéru doprovází další události, které připomenou osmdesátiny Zagorové. Vydavatelství Supraphon pod názvem Hana Zagorová 80 Osobně vydalo vícealbovou kompilaci. Kromě největších hitů na ní posluchači najdou písničky, ke kterým si Zagorová napsala texty, výběr diskotékových písní i skladby, které zůstaly ve stínu těch slavnějších.
Životní příběh Zagorové zaznamenal publicista Pavel Hénik v biografii Hana Zagorová: Žít tady a teď, která přináší stovky fotografií, řadu dosud nepublikovaných archivních materiálů i 16 rozhovorů s nejbližšími přáteli a spolupracovníky.
Český rozhlas Dvojka pak přinese koncertní poctu k narozeninám Zagorové, která se odehraje 24. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny a na které vystoupí Monika Absolonová, Marta Jandová, Kateřina Marie Tichá, Jindra Polák, Milan Peroutka a další. Doprovodí je Symfonický orchestr Českého rozhlasu a kapela Jana Steinsdörfera.
Za svoji kariéru nazpívala Zagorová přibližně 900 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Pak pro ni Karel Vágner sestavil na přelomu let 1972/1973 doprovodný orchestr. Vystupovala s Michalem Prokopem, Petrem Rezkem, Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem, koncertovala ve východním bloku i západní Evropě. V roce 2014 převzala diamantovou desku Supraphonu za 10,12 milionu prodaných zvukových nosičů.
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