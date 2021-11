Zemřel autor textu k muzikálu West Side Story Sondheim. Bylo mu 91 let

V americkém státu Connecticut tento pátek zemřel autor textu k muzikálu West Side Story. Stephenu Sondheimovi bylo 91 let, ve čtvrtek ještě s přáteli oslavil Den díkuvzdání. Deníku New York Times úmrtí potvrdil hudebníkův advokát.

Podle něj Sondheim zemřel náhle v pátek ráno doma v Roxbury na severovýchodě Spojených států.

Stephen Sondheim byl americký textař, skladatel a jeden z nejúspěšnějších autorů na Broadwayi. Byl držitelem devíti divadelních cen Tony i filmového Oscara. Proslul mimo jiné spoluprací s Leonardem Bernsteinem. Je podepsán pod texty slavných muzikálů West Side Story a Gypsy z druhé poloviny 50. let minulého století.

Sondheim se narodil v New Yorku. Nejprve skládal písně k televizním pořadům a filmům. S rozjezdem kariéry mu výrazně pomohl slavný muzikálový tvůrce Oscar Hammerstein. Na Broadwayi se Sondheim nejprve prosadil jako textař. Vlastní hudbu poprvé složil až roku 1962 pro muzikál A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, který měl okamžitý úspěch, dodává agentura AP. Postupně se stal jedním z nejplodnějších muzikálových autorů.

Oscara získal v roce 1991 za nejlepší filmovou píseň, která zazněla ve filmu Dick Tracy. Krom toho byl držitelem několika Grammy a Pulitzerovy ceny.

V roce 2015 mu tehdejší prezident Spojených států Barack Obama udělil Prezidentskou medaili svobody, tedy nejvyšší civilní vyznamenání.