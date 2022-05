Uvědomí si, proč je život krásný. Ve Svěrákově muzikálu hraje a zpívá Klus

V hlavní roli muzikálu Branický zázrak, což je divadelní prvotina režiséra a scenáristy Jana Svěráka, se za doprovodu živé kapely představí Tomáš Klus. Ten napsal písně i texty. Slavnostní premiéra se koná přespříští úterý 17. května v pražském Divadle Na Fidlovačce.

"Nikdy jsem divadlo nechtěl dělat, protože ve filmu, jakmile to jednou natočíte dobře, tak to máte. U divadla je to pokaždé riziko," srovnává Jan Svěrák, zároveň autor libreta.

"Právě to je na tom ale zábavné, že to jsou živé bytosti, které na vás mluví, a ten prožitek je tisícinásobně živější. A když se sejdou herci s pozoruhodnou energií a charismatem, tak je požitek to pozorovat. V dojemných scénách, i když je vidím posté, to vždycky zahrají tak, že mě zase dostanou," dodává a pochvaluje si autenticitu hereckého projevu naživo.

Pětatřicetiletý absolvent pražské DAMU a hudebník Klus v příběhu ze současného Braníka hraje písničkáře zažívajícího krizi středního věku. Cítí, jak se vzdaluje své ženě, kterou ztvárnila Veronika Khek Kubařová, a jak mu ubývá sil. Když mu zmizí i kolo z garáže, rozhodne se najít viníka.

Postupně se dostane až k místním bezdomovcům, v jejichž lesíku se za úplňku údajně zdají mocné sny. Protagonista s nimi stráví noc, jež přinese nečekané probuzení, avizují tvůrci.

"Jsem písničkář za zenitem, kterému se ztrácí sláva a jehož životní spokojenost střídá strach z pomíjivosti," popisuje svou postavu Klus. "Do toho všeho se mi začnou ztrácet věci ze zahrady. Začnu to řešit, setkám se s komunitou bezdomovců a položím si základní otázku: kdo je šťastný, ten, kdo má všechno, nebo ten, kdo nemá nic? A skrze tuhle otázku dochází ke krásné katarzi a proměně nešťastného člověka v někoho, kdo si uvědomuje, v čem je život krásný," dodává.

Muzikál spojuje prostředí bezdomovců s pozlátkem popularity slavného zpěváka, dekorace z recyklovaných materiálů s výtvarnými projekcemi. "Není to jen legrace, je to i dojemné. Ty dva světy se jakoby zrcadlí. Hlavní hrdina v nich nachází své vlastnosti i poučení," vysvětluje režisér. K muzikálu natočil také klip u pražské magistrály, kde si lidé bez domova postavili příbytky.

"Máme tendenci zavírat oči před realitou, pokud se nám nelíbí, třeba právě před bezdomovci. Přitom to bývá právě ona odmítaná a zapuzovaná část skutečnosti, která nám nastavuje to nejvěrnější zrcadlo," podotýká.

Svěrák je úspěšný filmový režisér, před 25 lety získal amerického Oscara za snímek Kolja. Ten se stal jedním ze tří českých či československých celovečerních děl, jimž se prestižního ocenění dostalo. Těmi dalšími jsou Ostře sledované vlaky od Jiřího Menzela a Obchod na korze dvojice Ján Kadár a Elmar Klos, všechno díla ze 60. let minulého století.

Dnes Svěrák připouští, že s divadelní režií dříve nepočítal. "Začal jsem psát nový scénář a dlouho jsem nechtěl uvěřit tomu, že mi pod rukama nevzniká film, ale divadelní muzikál. Já divadlo nikdy nedělal. A kdo by měl složit všechny ty nové písně? Snad jedině Tomáš Klus by mohl," vysvětluje, jak našel představitele hlavní role.

Klus během několika měsíců skutečně vytvořil 16 písní. "Mým úkolem bylo scénář nezkazit. Nic lepšího jsem asi v životě neudělal. Snad proto, že jsem poprvé nepsal jenom o sobě," dodává písničkář.

Ten je s kapelou Cílová skupina v současné době na turné k loňskému albu Cítím. Písničkář, jenž roku 2012 v anketě Český slavík porazil tehdy ještě žijícího Karla Gotta, se společensky angažuje a patří k nejaktivnějším současným českým umělcům.

Kromě něj a Khek Kubařové v inscenaci dále účinkují Martin Dejdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovčinová nebo Dušan Kollár. Po premiérách 17. a 18. května bude na programu Divadla Na Fidlovačce 23., 24., 30. a 31. května a znovu další měsíc.