Uplést mír a posunout hranice nemožného. Začíná festival Letní Letná

Festival nového cirkusu Letní Letná, který začne tento čtvrtek v pražských Letenských sadech, představí zahraniční hosty i 17 českých uskupení. Potrvá do 31. srpna. Samostatná scéna bude určena dětem, v plánu jsou představení zdarma pod širým nebem i večerní koncerty.

Letní Letná se zaměřuje na nový cirkus, jak se od 70. let minulého století říká divácky populárnímu divadlu testujícímu fyzické hranice projevu a kombinujícímu akrobacii s žonglováním, moderním tancem či hudbou, to vše za kvalitní dramaturgie i režie, bez čísel typu krocení divokých zvířat. V Česku žánr zpopularizovaly soubory jako Cirk La Putyka.

Za kolébku nového cirkusu bývá považována Francie, odkud na letošní ročník Letní Letné přijede Johann Le Guillerm s projektem Terces, čteno odzadu "secret".

Akrobat, ekvilibrista, divadelník a jeden z nejznámějších představitelů žánru se do Prahy vrací poněkolikáté. "Ve své manéži 'krotí' předměty a různé speciálně sestrojené mechanismy, uvádí je do pohybu a objevuje publiku ohromující možnosti gravitace. Vizuálně jeho triky balancují na hranici magie," popsaly Hospodářské noviny.

Na Letní Letnou po devíti letech zavítá rovněž švédský Cirkus Cirkör, aby představil novou verzi představení Knitting Peace. Na programu je hned první den. Původně vzniklo roku 2013, inspirovala jej touha cirkusových umělců posouvat hranice nemožného a pracovalo se zapeklitě propletenými lany, smyčkami a provázky.

"Ve světě plném příze, pletení a nití se témata jako mír a snaha splétají dohromady stejně tak, jako cirkusoví umělci dělají to, co se zdá být nemožným. V představení Knitting Peace se ponoříme do smyslu lidských tužeb a přání a prozkoumáme možnosti pletení míru," avizují Švédové. Novinku s mírovým tématem uvádějí v době, kdy již téměř půl roku pokračuje ruská invaze na Ukrajině.

Cirkus Cirkör v Česku poprvé zaujal před 11 lety inscenací Wear It Like a Crown. Následující rok se vrátil coby součást koprodukčního projektu Kabaret Lacrimae, do něhož se zapojil i francouzský Cahin Caha a pražský Cirk La Putyka.

Zdejším souborům pořadatelé Letní Letné letos vyhradili českou scénu. Program v šapitó zahájí premiéra Airgym Art Company. Speciálně pro festival připravila projekt Nonsen(s), který pracuje s propracovanou závěsnou i pozemní akrobacií.

Iluze pomáhají vytvářet také novinku plzeňských Žongléros Ansámbl. Světelná show inspirovaná principem camera obscura, což je optické zařízení předcházející fotoaparátu, nechává diváky na pochybách, kdo koho vlastně sleduje.

K zakladatelům nového cirkusu v Česku patří Losers Cirque Company, jejichž inscenace Grandiózní vtáhne návštěvníky do zákulisí. Příběh o rozpadajícím se divadelním souboru, který s nevelkým rozpočtem a v nevyhovující zkušebně připravuje velkolepé představení, je dle autorů inspirován skutečnými událostmi.

Trailer z inscenace Grandiózní od české Losers Cirque Company. | Video: Losers Cirque Company

Všechny české soubory na letošní Letní Letné opráší také své úspěšné tituly z předchozích ročníků.

Kromě toho dojde na šest ženských sól. Dvě lze zhlédnout dokonce v jednom večeru, obě spojuje téma životních proměn či sebeurčení: jsou jimi Stav Alžběty Tiché, jež ovládá disciplínu vertikálního lana, i Mass absolventky nonverbálního divadla Evy Staré. Vertikální lano využívá rovněž Lenka Švolíková, jejíž pohyb je navíc ovlivněn tancem a bojovými uměními.

Dalšími umělkyněmi, které na Letní Letné zastoupí místní scénu, jsou Eliška Brtnická, Klára Hajdinová a Thula Moon. Ta sice pochází z Havaje, její projekt Through The Truth ale vznikl v české produkci. Exceluje v něm ve vzdušných disciplínách a kontorsionistice, tedy jako "hadí žena", uvádějí pořadatelé.

Loňský ročník Letní Letné navštívilo přes 50 tisíc lidí.