Bouřlivé vztahy na rozbouřeném moři. Ostravské divadlo uvádí Stopparda

Na palubu zaoceánského parníku nasedají dva autoři operet, skladatel a herci. Mají pár dnů na to, aby nazkoušeli nejnovější hru, ještě z ní ale nenapsali ani řádek. Situaci rozehrává komedie pětaosmdesátiletého britského dramatika českého původu Toma Stopparda nazvaná Bouřlivá plavba.

Inscenaci tuto sobotu 17. září v ostravském Divadle Antonína Dvořáka uvede činohra Národního divadla moravskoslezského. Režie se ujal Vojtěch Štěpánek. "Na jeviště vracíme britskou konverzačku opepřenou montypythonovským humorem," říká v odkazu na britskou komediální skupinu. Ve hře přípravy na premiéru více než bouřlivé moře narušují bouřlivé vztahy mezi protagonisty.

Autoři slibují komedii plnou jiskřivého vtipu, veselých slovních hříček a trefných výroků o povaze lásky i života. "Stoppard je mistrem slova a píše o tom, co zná a co miluje, o divadle. Rád obohacuje staré žánry o nové prvky, což jeho dílo činí jedinečným, novým a výstředním," popisuje dramaturg Norbert Závodský.

Podle něj je Bouřlivá plavba kombinací hudební komedie, frašky, "metadivadelního zkoumání reality a fikce" a volné adaptace komedie Hra na zámku od maďarského dramatika Ference Molnára z roku 1926.

Někteří kritici Stoppardovi v minulosti vyčítali, že divadlo zbavuje vážnosti, když si utahuje z operetních klišé, psaní divadelních textů i jejich autorů. "Ve skutečnosti je ono odmítání vážnosti divadla a neustálé zdůrazňování teatrálnosti charakteristickým znakem jeho tvorby i osobnosti," doplňuje dramaturg.

V hlavních rolích ostravské inscenace se představí Martin Dědoch, Robert Finta, Vít Roleček, Petra Kocmanová nebo Jan Fišar. Scénu vytvořil Michal Syrový, kostýmy Marcela Lysáčková. Po sobotní premiéře následují nejbližší reprízy 19. a 28. září a znovu 19. a 27. října.

Pětaosmdesátiletý Stoppard, jenž byl roku 1997 povýšen do šlechtického stavu, proslul divadelními hrami Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Travestie nebo Arkádie. Stejně tak je scenáristou oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare nebo snímků Brazil a Enigma.

Narodil se roku 1937 ve Zlíně jako Tomáš Straussler do židovské rodiny, která brzy poté utekla z Československa před nacisty. O své židovské rodině prchající před pogromy Stoppard v posledních letech napsal hru Leopoldstadt, kterou vloni nastudovalo brněnské Národní divadlo.

Autor má celoživotně silné vazby k Česku, za časů normalizace podporoval zdejší disidenty a přátelil se s exprezidentem Václavem Havlem, kterého poznal roku 1977. Záhy mu věnoval jednu ze svých her a zasazoval se o uvádění jeho děl v Británii. Zasílal také protestní dopisy na československou ambasádu v Londýně.

Z roku 1979 pochází Stoppardova jednoaktovka Krhútův Macbeth, kterou věnoval dramatikovi Pavlu Kohoutovi a inspiroval se v ní bytovým divadlem Vlasty Chramostové. Jeho politické hry se v repertoáru českých divadel směly objevit až po sametové revoluci, kdy také Stoppard získal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Roku 2006 pražské Národní divadlo uvedlo hru Rock'n'roll. V ní autor zkoumá svět salonního marxismu v Anglii a konfrontuje jej s jeho posrpnovou normalizační realitou v Československu. V inscenaci účinkovala i kapela The Plastic People of the Universe a kromě fiktivních hrdinů tu přišla řeč na spoluzakladatele britské kapely Pink Floyd Syda Barretta či zprostředkovaně Václava Havla, básníka Ivana Martina Jirouse nebo spisovatele Milana Kunderu.