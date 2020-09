Tanečník Polunin v Praze složí poctu Nižinskému, lístky stojí až 30 tisíc

V pražském Foru Karlín 30. listopadu opět vystoupí populární tanečník Sergej Polunin. Přijede se čtyřicetiminutovým sólem inspirovaným slavným tanečníkem a choreografem Václavem Nižinským.

Po představení nazvaném Up, Close & Personal bude následovat diskuse s Poluninem. Se zájemci má mluvit o budoucnosti tanečního světa, podpoře nových talentů nebo o své kariéře.

Diváci usednou ve speciálním kruhovém uspořádání respektujícím všechna aktuální protipandemická opatření. U vchodu Fora Karlín budou termokamery a v celém prostoru dezinfekce. Regulovaný počet návštěvníků umožní dodržet doporučené rozestupy.

Předprodej omezeného počtu vstupenek začal minulý týden, na webu Ticketmaster.cz jsou k sehnání od 2950 až do 29 950 korun za jeden lístek na sezení v první řadě. Koncert uvádí provozovatel Fora Karlín Serge Grimaux ve spolupráci se společností Poluninink.

"Člověk cítící, ne rozumový - to bylo jedno z hesel Nižinského. Nebál se porušit pravidla, aby posunul umění dál. Byl absolutně oddaný," říká Polunin.

"Já vyznávám podobnou filozofii. Nejsou to rozumové schopnosti člověka, které jsou za naším poznáním, a posouvání vlastního myšlení je něco, čemu jsem totálně oddán," dodává.

Poluninovi ke globální slávě pomohl taneční klip s videem amerického fotografa a výtvarníka Davida LaChapella k písni Take Me to Church na YouTube. V Praze vystoupil už několikrát. Loni ve Foru Karlín uvedl celovečerní program nazvaný Satori. Pro velký zájem fanoušků museli pořadatelé přidávat další termíny, nakonec v Praze zatančil pětkrát.

Choreografii k písni Take Me To Church od písničkáře Hoziera natočil David LaChapelle. | Video: David LaChapelle Studio

Třicetiletý ukrajinský rodák trénoval balet od čtyř let. Od 13 let žil ve Velké Británii, jako devatenáctiletý se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Ve 23 letech byl uměleckým šéfem souboru, nejmladším v historii souboru.

O necelé tři roky později jej ale opustil a média psala o jeho divokém životním stylu plném večírků, alkoholu a kokainu. Přes několik angažmá ve filmu se ale k tanci vrátil. Divočejší část jeho života shrnul filmový dokument Dancer režiséra Stevena Cantora.

"Devětadvacetiletý Polunin je mimořádný tanečník, srovnávaný s Rudolfem Nurejevem či Michailem Baryšnikovem, nicméně zájem o vystoupení zdaleka netkví jen v interpretových uměleckých schopnostech," napsala o něm vloni pro Aktuálně.cz taneční kritička Jana Návratová, podle níž na sebe Polunin poutá pozornost také kontroverzním chováním a výroky, především na sociálních sítích.

"Životní osudy tohoto mladého muže si nezadají s romantickými hrdiny, jsou plné vrcholů i pádů a především vypjaté emocionality. Ta je na jevišti magická, avšak mimo něj problematická," doplnila taneční kritička Helena Kazárová v recenzi Poluninova loňského vystoupení ve Foru Karlín.