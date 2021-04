Svět, ve kterém není nic nemožné. Brněnské divadlo chystá hru podle Mrázkové

Dílo české autorky knih pro děti Daisy Mrázkové, která zemřela před pěti lety, inspirovalo nové představení brněnského Divadla Polárka. Na základě knihy nazvané Co by se stalo, kdyby... vznikla inscenace Co by kdyby. Je prakticky hotová, dokončuje ji hostující režisérka Anna Davidová, jinak umělecká šéfka Husy na provázku.

Sobotní premiéra se kvůli pandemii koronaviru nemůže uskutečnit za účasti diváků. Po on-line předpremiéře Procesu podle Franze Kafky tedy půjde o druhou "šuplíkovou" inscenaci Polárky. Ta začne pro diváky v sále hrát, teprve až to umožní protipandemická opatření. Děj se točí kolem všetečných otázek kladených dětmi, například "Co by se stalo, kdybych byl malý jako mravenec nebo kdybychom měli vlastního slona?". Režisérka Davidová do Polárky přivedla scénografku Lenku Odvárkovou a skladatele Tomáše Davida. Na základě několika otázek z knihy vznikl proměnlivý, výrazně výtvarný svět, ve kterém stejně jako v dětské představivosti není nic nemožné. V hlavní roli zvědavého dítěte se představí Filipína Cimrová. Tým domácích polárkovských herců rozšíří hostující Zdislava Začalová z aktuálního absolventského ročníku činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění. Výpravná, převážně pohybová groteska je určena především rodinám s dětmi od tří let. Kromě šuplíkových inscenací v Polárce vzniká také mnoho on-line projektů. Herec Matěj Záhořík s dalšími členy souboru natočil dvoudílný loutkový příběh šneka z inscenace Slon a mravenec nazvaný Šnek side story. V sobotu 10. dubna měla premiéru filmová verze inscenace František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, která si z posledního festivalu Dítě v Dlouhé 2019 odvezla cenu odborné poroty. Na konci dubna ji bude možné zhlédnout prostřednictvím streamovací služby Dramox. 14:21 Při spuštění služby spadly servery. Zájem byl větší, než jsme čekali, říká jeden ze zakladatelů „divadelního Netflixu" Dramox Martin Zavadil. | Video: Emma Smetana, DVTV