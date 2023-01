Herecké výkony půjdou na hranu. Švandovo divadlo uvádí klasiku o totalitě 1984

Francie do měsíce stáhne své vojáky z Burkiny Faso, oznámilo ve středu francouzské ministerstvo zahraničí. Paříž tento krok učinila poté, co místní junta na začátku tohoto týdne informovala, že se rozhodla ukončit vojenskou dohodu umožňující francouzským jednotkám bojovat proti povstalcům na území tohoto západoafrického státu. Vláda chce, aby se země dokázala ubránit sama, uvedla agentura AFP.

Francie si v Burkině Faso ponechává 200 až 400 příslušníků svých speciálních sil. Ty opustí zemi do konce února a stažení veškerého vybavení by mělo být dokončeno do konce dubna, řekl agentuře AFP zdroj blízký této záležitosti.

Burkina Faso čelí islamistickému povstání skupin napojených na teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát (IS). Ty v širším regionu Sahelu jižně od Sahary obsadily rozsáhlá území a vysídlily miliony lidí.