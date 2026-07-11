„Strašně napínavé. Překvapivé.“ Co Nelu Boudovou „donutilo“ hrát na klinice daleko od Prahy

Aktuálně.cz se bylo podívat za herci Josefem Kubáníkem a Nelou Boudovou, aby se dozvědělo více o jejich společném hraní.
Zdravotnická klinika není zrovna typické místo pro hraní divadla. Navíc v případě, že do ní musíte cestovat několik stovek kilometrů. Herečku Nelu Boudovou ale zaujala nabídka hereckého kolegy Josefa Kubáníka z Uherského Hradiště natolik, že mu na ni kývla, a pro diváky mají představení, které je vesměs vyprodané. Aktuálně.cz s nimi mluvilo v době, kdy se chystali na premiéru.
„Když mi Jožka nabídl roli, první věc, která mi letěla hlavou, byla: No teda do Uherského Hradiště se mi fakt nechce,“ přiznává otevřeně Nela Boudová, ale její úsměv svědčí o tom, že svá slova myslí s velkou nadsázkou. „Byl to na začátku trošku šok,“ pokračuje s tím, že pocítila i strach, že se jí divadelní hra Terapie, kterou shodou náhod napsal herecký partner Josef Kubáník, bude líbit.
A co se nestalo? Hra ji skutečně zaujala, s hercem a autorem v jedné osobě se setkali a bylo stále jasnější, že vytvoří společné umělecké dílo. Oba dva už přitom mají za sebou mnoho rolí – Boudová hrála například ve filmech Vratné lahve, Líbáš jako Bůh, Líbáš jako ďábel, Kolja či v seriálech Bylo nás pět nebo Doktoři z Počátků.
Kubáník se objevil v mnoha představeních domovského Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde vytvořil například nezapomenutelnou hereckou dvojici s Květou Fialovou. Známý je také jako moderátor, který má v Českém rozhlase vlastní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, a rovněž vydal knihu Herec. Nyní napsal a s Nelou Boudovou připravil hru s názvem Terapie.
I když oba při setkání s Aktuálně.cz nechtěli o této hře téměř nic prozradit, aby diváci byli překvapení, naznačili, že jde o napínavý příběh s prvky thrilleru. Při zkoušení v Praze přitom bylo zřejmé, že Nela Boudová hraje terapeutku, zatímco Josef Kubáník je její klient. „Je to strašně napínavé a my k tomu nic jiného nemůžeme říct,“ zdůrazňovala herečka, zatímco herec pár slov přidal. „Na začátku to vypadá jako úplně obyčejný, banální rozhovor a potom se to začne zahušťovat,“ líčil opatrně a přiznal svou velkou zvědavost.
„Bude mě zajímat, jaké pocity a emoce v lidech tato hra vyvolá. A jak na to pak my budeme moci navázat a najít z toho cestu ven,“ říká poněkud tajemně herec, který upozorňuje, že druhá část večera bude postavena na povídání s diváky, kterým slibují, že jim možná pomůžou najít odpověď i na otázku, jak být šťastný a nezbláznit se ze života. „Chtěli bychom je trochu poléčit, pokud v nich hra vyvolá nějaké emoce a dotkne se něčeho osobního, tak druhá část slouží k tomu, abychom to celé zabalili, pohladili a odešli s nějakou nadějí,“ dodal.
Po premiéře a několika reprízách je už zřejmé, že hra diváky zaujala a je o ni zájem. Po letní přestávce začnou hrát podzimní představení, která už jsou většinou vyprodaná. Mezitím si Nela Boudová odskočila na Bali, kde vystupuje také svým způsobem v roli terapeutky. Už několik let je koučkou, která pomáhá řadě lidí. A s některými se vydává pravidelně právě na Bali.
Jak se ale svěřila, vůbec to neznamená, že by se netěšila do Uherského Hradiště. „Je to moc hezké město. Velmi se těším i na hraní. A Hradiště mi najednou přijde, že je co by kamenem dohodil,“ říká herečka.