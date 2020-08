Sting přijede do Brna, uvidí inscenaci svého muzikálu Poslední loď

Britský hudebník Sting v září přijede do Brna, aby zhlédnul inscenaci svého muzikálu Poslední loď. Ten loni nastudoval soubor Městského divadla Brno. Na premiéru Sting dorazit nemohl, měl závazky v zámoří. Do hlediště tak usedne až 13. září, oznámila v pátek mluvčí divadla Kateřina Vižďová. Na představení lze stále zakoupit vstupenky.

Hrdiny muzikálu jsou loďaři, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi slavné loděnice ve Wallsendu. Jde o Stingovo rodiště, při psaní muzikálu čerpal z vlastních vzpomínek. "Příběh je neuvěřitelně silný ve své prostotě," uvedl před loňskou premiérou režisér Stanislav Moša.

Protagonista Poslední lodě Gideon Fletcher v mládí odešel z průmyslového rodiště za jiným, lepším životem. Po 17 letech se vrací zpět a zjišťuje, že stará láska - na rozdíl od starých lodí - nerezaví a že lidé spjatí s mořem a loděmi jsou odhodlaní bojovat za dědictví svých předků do posledních sil.

"Muzikál se nezabývá vrcholným obdobím závodu, ten už žije jenom ve vzpomínkách dělníků. V doku kotví zatím ještě nedokončená loď Utopia, údajně neprodejná. Takže zbývá jediná možnost: rozebrat Utopii na šrot, aby se utržilo aspoň něco. Zlomek dosavadních zaměstnanců tím získává časově omezenou a špatně placenou práci, a potom budou loděnice nadobro uzavřeny," napsalo v recenzi inscenace Aktuálně.cz.

Podle kritika Borise Klepala jsou klíčové problémy muzikálu vzdálené a těžko přenositelné do dnešního světa mimo Anglii. "Sociální tematika Poslední lodi je v muzikálu zahalena do romantického oparu příběhu z neurčitého času a vzdáleného místa. Hroutící se životy dělníků z doků nakonec působí spíš dojemným než burcujícím způsobem, a to navzdory tomu, že Stingova hudba je nejsilnější v hromadných scénách," napsal Klepal.

Muzikál Poslední loď měl na Broadwayi premiéru roku 2014, získal dvě nominace na divadelní cenu Tony. Obsahuje přes 20 hudebních čísel, mezi nimiž jsou nové i dříve napsané skladby jako Island of Souls, All This Time, When We Dance a Ghost Story.

Sting už měl dvakrát koncertovat ve Slavkově u Brna, pokaždé z toho však sešlo. Nejprve vloni kvůli hudebníkově nemoci, podruhé letos kvůli pandemii koronaviru. Nový termín je 25. červenec 2021.