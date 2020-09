Společnost sevřená zlem. Bezručovo divadlo uvádí Mechanický pomeranč

Divadlo Petra Bezruče v Ostravě tento pátek uvede inscenaci Mechanický pomeranč v režii Terezy Říhové. V hlavní roli Alexe se představí Jakub Burýšek.

Román Mechanický pomeranč od Brita Anthonyho Burgesse vyšel roku 1962, o devět let později jej proslavila filmová adaptace Stanleyho Kubricka s Malcolmem McDowellem v hlavní roli. Od té doby nepřestává inspirovat.

"Přináší obraz společnosti, kde na jedné straně řádí násilnické gangy v ulicích a na straně druhé se formují mocichtivé vlády i opozice," popisuje mluvčí divadla Michaela Kubicová.

Podle dramaturgyně Lenky Havlíkové je téma stále aktuální. "Duchovně vyprázdněná, zmechanizovaná společnost sevřená v sendviči mezi živočišným násilným zlem a mezi zlem v rukavičkách, které dokáže manipulovat myšlením a vymývat lidem mozky. To je dostatečně současné téma," myslí si Havlíková, která je zároveň autorkou ostravské adaptace a s Annou Smrčkovou dělaly dramaturgii.

Burgessova kniha i Kubrickův film se pro mnohé staly nepostradatelnými díly. Režisérka Tereza Říhová se porovnání své divadelní verze s románem či filmem nebojí. "Srovnávání se jistě nevyhneme, ale tomu se nevyhnul ani Stanley Kubrick. Myslím, že jak film, tak naše inscenace jdou cestou vlastního uchopení," říká.



Představitel hlavní role Jakub Burýšek se při učení textu potýkal s jeho složitostí a kvantitou. "Bylo to příšerné. Zaprvé mi to vůbec nešlo do pusy a zadruhé - tolik textu. S každou další a další stránkou jsem začal panikařit, že se to v životě nemůžu naučit. Naštěstí se začalo velmi rychle docela razantně škrtat," popisuje Burýšek.

V dalších rolích se objeví Lukáš Melník, Dušan Urban, Jáchym Kučera, Vojtěch Johaník, Ondřej Brett či nové posily souboru Václav Švarc a Julie Goetzová. Inscenátoři vycházeli z překladu Ladislava Šenkyříka.

Po páteční premiéře Divadlo Petra Bezruče znovu uvede Mechanický pomeranč 25. a 30. září a dále 7., 13. a 29. října.