Parodie na doyleovky. Drábek režíruje svou hru o Sherlockovi a Watsonovi

Moravské divadlo Olomouc v pátek uvedlo poslední premiéru sezony, hru Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen od Davida Drábka. Známý dramatik se také sám ujal režie. Hudbu k této parodii na doyleovské detektivky složil jeho dlouholetý spolupracovník Darek Král.

Úspěšný dvaapadesátiletý dramatik Drábek, jenž napsal více než 40 her, ještě při studiích na olomoucké filozofické fakultě založil Studio Hořící žirafy. To se pak coby alternativní scéna v letech 1995 až 2003 stalo součástí Moravského divadla.

Drábek se sem teď vrátil po dvaceti letech. "Bylo to velmi riskantní, člověk chce potvrdit, proč to studio bylo tady tenkrát tak věhlasné. Byl jsem napnutý, ale velmi záhy mé obavy opadly. Soubor je velmi disponovaný, je tady velmi vřelá atmosféra," hodnotí David Drábek.

V jeho originálním příběhu zasazeném do viktoriánské Anglie pátrají Sherlock Holmes a Dr. Watson po bestiálním vrahovi. Jeho oběťmi jsou výhradně členky prapodivné feministické sekty Úpěnlivých sester sv. Starosty, které své názory demonstrují vzrostlými plnovousy. Mrtvol žen v průběhu hry přibývá a do problémů se dostává také Dr. Watson. Začíná propadat halucinacím, v nichž ho pravidelně doprovází obří slepice, jež však místo vajec snáší zkrvavené dívčí hlavy.

Drábkova hra, kterou knižně vydalo nakladatelství Akropolis, měla premiéru před 13 lety v královéhradeckém Klicperově divadle. Sám autor ji nyní režíruje podruhé. "Je to velmi výjimečné, nerad dělám věci podruhé. Nemám rád ty, co dělají kopie svých inscenací a už se nechtějí snažit. Tahle hra vznikla již dávno a my to chtěli dělat lépe, jinak, jít úplně jinou cestou, než to bylo tenkrát v Hradci," vysvětluje.

V inscenaci účinkuje téměř celý činoherní soubor, hlavní roli slavného detektiva ztvárnil šéf činohry Roman Vencl, dr. Watsona hraje Lukáš Červenka. V roli sestry Abigail diváci uvidí Ivanu Plíhalovou, která rovněž prošla Drábkovým svérázným Studiem Hořící žirafy. "Když se na mě podíváte, pochopíte, že pro Davida Drábka jsem ochotna udělat cokoliv," řekla před premiérou nalíčená herečka s hustým plnovousem.

Hra je podle zástupců divadla poutavá i po vizuální stránce, v níž si výtvarníci hrají s motivem viktoriánské rytiny. Autorkou bizarních kostýmů je Sylva Zimula Hanáková. Scénu a světelný design navrhl Marek Zákostelecký. Po páteční premiéře následují nejbližší reprízy 10. a 15. června.

Hudbu vytvořil Darek Král, jenž pochází z Olomouce. "Pracuji s více režiséry, ale nejvíc mě to baví právě s Davidem. Nechává mi naprostou volnost. To, co mu přinesu, dobře zakomponuje do děje, a navíc tomu dá velký prostor. Muzika k Sherlockovi je tak na divadelní poměry hodně monstrózní, až vlastně filmová," říká Král.

I ten se do Olomouce nyní vrátil coby spoluzakladatel Studia Hořící žirafy. V Moravském divadle podle svých slov dlouho nebyl. "Po studeném odchovu pražských divadel je to tady velmi příjemné," myslí si. Král s Drábkem poslední roky v Městských divadlech pražských uvedli například inscenace Pupek Paříže a Petr Pan nebo muzikál Elefantazie.