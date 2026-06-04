Shakespearovské slavnosti letos v Praze odstartuje Komedie omylů

Letní shakespearovské slavnosti letos nabídnou tři premiéry. V Praze budou moci diváci vidět premiéru Komedie omylů a hry Twelfth Night v angličtině s českými titulky, kterou české publikum zná jako Večer tříkrálový. V Bratislavě je pak na programu premiéra hry Veľa kriku pre nič (Mnoho povyku pro nic).
Vedle Prahy, Bratislavy, Brna a Ostravy slavnosti letos zavítají také na zámky Litomyšl a Hluboká nad Vltavou, na hrad Loket a do hospitálu Kuks. V době od 24. června do 5. září proběhne přes 150 představení.
Festival zahájí 24. června na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu Komedie omylů z roku 1593, která patří k Shakespearovým nejrozpustilejším hrám a je jeho vůbec první a zároveň nejkratší komedií. Řetězí se v ní nedorozumění dané záměnou dvou dvojic identických dvojčat.
Podle režiséra Vojtěcha Štěpánka fraška jako žánr klade na tvůrce mimořádné nároky. "S režisérem jsme se shodli, že v té hře je hrozně podstatná divadelní energie," řekl překladatel Shakespearova díla Martin Hilský.
V hlavní roli zmíněné komedie se představí v alternaci Marek Adamczyk a Tomáš Havlínek, mezi dalšími herci jsou Aneta Krejčíková, Petr Buchta, Šimon Krupa, Marek Taclík, Jakub Kohák, Erika Stárková, Sára Rychlíková nebo Dana Batulková. Adamczyk řekl, že to bude jeho první velká zkušenost se Shakespearem. Pro Koháka to bude premiéra na slavnostech. Uvedl, že nabídka role zlatníka v Komedii omylů ho zároveň ohromila i vyděsila, pak ale zjistil, že se nemusí učit tolik textu jako jeho kolegové.
V Bratislavě bude mít 4. července premiéru Veľa kriku pre nič v režii Jakuba Nvoty. Hlavních rolí se v této inscenaci zhostili Csongor Kassai a Kristína Turjanová.
Premiéra a jediné uvedení hry Twelfth Night se uskuteční v Praze 18. července. Režiséři Guy Roberts a Kiara Pipinová obsadili do inscenace divadelní společnosti Prague Shakespeare Company herce z různých zemí včetně USA. Hraběnku Olivii ztvární americká herečka Jessica Booneová, známá ze seriálů i filmového plátna.
Booneová je rovněž producentkou a členkou pražského souboru. "Je pro nás pocta hrát Shakespeara v originálním znění na Pražském hradě," řekla dnes Booneová. Prague Shakespeare Company na slavnostech představí i svou starší inscenaci As You Like It (Jak se vám líbí), kde Booneová rovněž účinkuje.
Z inscenací z minulých let jsou na programu letošních slavností Marná lásky snaha, Othello, Macbeth, Jak se vám líbí a Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Komedii Veselé paničky windsorské s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou slavnosti uvádí už 18. sezonu. Naposledy je letos na programu Zimní pohádka, kterou čeká 15. srpna derniéra.
Loňské Letní shakespearovské slavnosti v roce 2025 navštívilo téměř 88 000 diváků, což bylo asi o 12 000 méně než předloni. Návštěvnost ovlivnilo deštivé počasí. Asi polovina diváků přišla na slavnosti v Praze, o druhou polovinu se podělily Brno, Ostrava a Bratislava.
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