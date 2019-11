Divadlo v Dlouhé uvádí Shakespearovy Sonety, připravilo je tvůrčí duo Skutr

Předseda ruského atletického svazu Dmitrij Šljachtin odstoupil z funkce dva dny poté, co byl kvůli podezření z krytí dopingu suspendován mezinárodní federací. Oznámil to na mimořádném zasedání v Moskvě, jméno jeho nástupce by mělo být známo ještě dnes.

Šljachtin figuruje mezi pěti ruskými funkcionáři, kterým Komise pro bezúhonnost atletiky (AIU) zastavila činnost. Rusové podle AIU padělali lékařské doklady, aby se vyhnuli trestu pro výškaře Danila Lysenka, jenž získal předloni v Londýně stříbro na mistrovství světa. Lysenko byl spolu s trenérem Jevgenijem Zagorulkem suspendován rovněž.

Šljachtin stál v čele ruské atletiky od ledna 2016 a při nástupu sliboval, že se postará o ukončení mezinárodního trestu pro ruské sportovce. Po téměř čtyřech letech však suspendace domácího svazu kvůli systematickému dopingu trvá a vybraní reprezentanti mohou na mezinárodních soutěžích závodit pouze jako neutrální sportovci.

Jeho setrvávání ve funkci v minulosti kritizovala například Maria Lasickeneová, která pod neutrální vlajkou závodí. Nejlepší výškařka posledních let požadovala odstoupení celého vedení svazu, aby se náprava dopingových skandálů mohla pohnout z místa.