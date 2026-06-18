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Shakespeare s popíkem? Brněnské Národní divadlo uvádí nový Sen čarovné noci

ČTK

Činohra Národního divadla Brno na závěr sezony uvede novou inscenaci Snu čarovné noci. Jednu z nejznámějších komedií Williama Shakespeara režíruje Aminata Keita. Inscenace podle divadelníků nabídne současné, vizuálně podmanivé a hravé podání klasického textu. Premiéra bude v pátek v Mahenově divadle, oznámila mluvčí činohry Karolína Kozubíková.

Snímky z chystané premiéry Sen čarovné noci Národního divadla v Brně.
Snímky z chystané premiéry Sen čarovné noci Národního divadla v Brně.Foto: Národní divadlo Brno – Národní divadlo Brno - činohra
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„Sen je hra o nesmírných podobách lásky. Aby to bylo patrné, s Jaroslavem Jurečkou jsme upravili text, aniž bychom se zbavovali veršů, postavy jsme oblékli do současných kostýmů a složili úplně novou hudbu v popovém stylu," uvedla Keita.

Hrdinové Snu čarovné noci jsou mladí milenci, kteří utíkají z Athén do lesů, aby unikli tlaku okolí i vlastním citovým zmatkům. V kouzelném prostředí, kde vládnou víly, se však jejich vztahy zamotávají pod vlivem nadpřirozených sil. Co bylo jisté, se náhle obrací naruby – láska se mění v odpor, přitažlivost v odmítnutí, člověk se může proměnit v bytost zcela jinou.

Keita staví inscenaci na kontrastu mezi racionálním světem lidí a nespoutaným, snovým prostorem lesa, kde vládne fantazie, chaos i hravost. Scénograf Martin Chocholoušek vytvořil proměnlivý, magický prostor, kostýmy navrhla Kateřina Štefková, hudbu složil David Hlaváč.

V rolích milenců Hermie, Lysandra, Heleny a Demetria se představí Kateřina Mizeráková, Pavel Čeněk Vaculík, Eliška Zbranková a Vojtěch Blahuta. Dvojroli Thesea a Oberona ztvární Ivan Dejmal, Hippolytu a Titanii hraje Jana Štvrtecká. Úlohu Puka dostala Anna Čonková.

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