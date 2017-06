Sboristé Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost. Situace ve Zlaté kapličce je prý neúnosná

před 40 minutami

Sboristé Národního divadla nevylučují ani stávku. Důvodem jsou pracovní podmínky, diskriminace i celková nespokojenost se směřováním Zlaté kapličky během šéfování Jana Buriana. Situace se i dle dalších složek souboru stává neúnosnou.

Zhruba šedesátka sboristů Národního divadla (ND) v Praze vyhlásila stávkovou pohotovost a nevylučuje ani stávku. Důvodem protestu je neúspěšné kolektivní vyjednávání, nerovné pracovní podmínky a také to, že s nimi ředitel Jan Burian nekomunikuje ohledně koncepce Národního divadla, sdělil ve čtvrtek Jakub Hrubý, předseda základní organizace Unie profesionálních zpěváku ČR v Národním divadle. Mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk na dotaz ČTK uvedl, že v dohledné době pošle reakci vedení ND.

"Stávková pohotovost je vyhlášena na dobu do 20. června 2017, poté bude rozhodnuto o dalším postupu a případném vyhlášení stávky," uvedl Hrubý.

Podporu sboristům podle něj vyjádřily i další soubory opery ND. Dodal, že atmosféra v divadle je už natolik neúnosná, že se rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost jako krajní prostředek, jak zahájit komunikaci s Burianem. Vadí jim také to, že ředitel předložil koncepci Národního divadla ministrovi kultury, aniž tento zásadní dokument předtím projednal s odborovými organizacemi.

Unie profesionálních zpěváků ČR v Národním divadle v prohlášení dále uvedla, že stávkovou pohotovost vyhlásila kvůli dlouhodobé přetrvávající diskriminaci zaměstnanců a nerovným pracovním podmínkám v Národním divadle. "Stávající podmínky nastavení pracovního úvazku v Národním divadle pro jednotlivé umělecké kolektivní složky je diskriminační a způsobuje nerovné pracovní podmínky pro jednotlivé umělecké zaměstnance," uvedli sboristé.