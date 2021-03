Mozkový tělocvik. Vyšla Handkeho hra o Čechovi, který se upálil

Brněnské nakladatelství Větrné mlýny publikovalo soubor tří her rakouského laureáta Nobelovy ceny za literaturu Petera Handkeho. Součástí svazku je také novinka nazvaná Zdeněk Adamec. Inspirovaly ji osud a čin devatenáctiletého studenta, který se roku 2003 upálil na terase Národního muzea v Praze.

"Stále žasnu nad tím, jak je možné předávat čtenářům a divadelním divákům tragédii mladého člověka v tak bohatých myšlenkových valérech, tak zdánlivě nezúčastněně a bez patosu, a přesto tak chytře a citlivě," říká překladatel Handkeho her Petr Štědroň, ředitel pražského Divadla Na zábradlí. To hru uvede letos na podzim.

Premiéru měla vloni na festivalu v Salcburku. "Při tichém čtení jde o působivou poetickou událost, ale na jevišti, kde se vypovídá mnoha různými hlasy, text ztrácí nesmělou sílu a působí, jako by byl vytažen ze své skrýše a vržen do křiklavého světla reflektorů," konstatoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Handkeho divadelní gesto je zřejmé: z temnoty zapomnění, do níž se Zdeněk Adamec propadl jako více či méně pomatený blázen, znovu nasvítit jeho jméno se všemi možnými motivacemi a souvislostmi, které postava nabízí," napsal o hře pro Aktuálně.cz kritik Petr Fischer.

V němčině hru vloni publikovalo nakladatelství Suhrkamp, česky ji nyní vydaly Větrné mlýny. "Překládat texty Petera Handkeho je velká výzva, mozkový tělocvik, akrobacie slov. Často se hovoří o Handkově stylistické genialitě, řečových operách a nepřekonatelném jazykovém umění. Jistě to tak i je, ovšem bez niterné účasti autorského já, niterného uvědomění a sociálního postoje autora by to bylo jen chytré krasomluvení," doplňuje Petr Štědroň.

Český kontext se do světové dramatiky dostává zřídka, v tom je hra Zdeněk Adamec unikátní, doplňuje Petr Minařík z Větrných mlýnů. Podle něj si pozornost zaslouží i další Handkeho texty.

Součástí nového souboru jsou také Podzimní blues a Nebe nad Berlínem. Jde o hry z různých období Handkeho tvorby.

Zdeněk Adamec pocházel z Humpolce a v době činu studoval střední průmyslovou školu. V březnu 2003 se polil hořlavinou a zapálil na Václavském náměstí v Praze. Přes rychlý zásah kolemjdoucích a zdravotníků se ho nepodařilo zachránit. Důvody svého činu vysvětloval v dopise nazvaném Akce pochodeň 2003, v němž se označil za "oběť takzvaného demokratického systému", kde rozhodují peníze a moc. Dopis zakončil slovy: "Prosím, neudělejte ze mě blázna."