Rok po světové premiéře. Stoppardovu novou hru uvede brněnské Národní divadlo

Činohra brněnského Národního divadla připravuje českou premiéru hry Leopoldstadt, která je kronikou jedné středoevropské rodiny ve 20. století. Autor Tom Stoppard se sice proslavil jako britský dramatik i filmový scenárista, narodil se ale ve Zlíně.

V inscenaci, kterou režíruje Radovan Lipus, účinkuje téměř celý soubor.

Leopoldstadt měl světovou premiéru vloni v Londýně, čeští diváci tak rodinnou ságu zhlédnou necelý rok po prvním uvedení. Děj se odvíjí mezi lety 1899 a 1955. Jde o příběh Židů, Vídně, Evropy, a především silného rodinného pouta, které zpřetrhaly teprve hrůzy holokaustu. Hra má částečně autobiografický základ.

Psaní "intimního dramatu epické šíře", jak jej označuje, zabralo Tomu Stoppardovi zhruba rok. Nad hrou ale přemýšlel déle. "Spousta toho je pro mě osobní. Proto jsem to přesadil do Vídně, aby to nevypadalo, že je to přímo o mně," řekl.

Třiaosmdesátiletý Stoppard patří k nejznámějším britským dramatikům současnosti. Narodil se však roku 1937 jako Tomáš Straussler do židovské rodiny, která brzy poté prchla z Československa před nacisty.

Stoppard začal chodit do školy v Indii, kde se jeho matka provdala za důstojníka britské armády Kennetha Stopparda. S nimi se pak Stoppard odstěhoval do Anglie, kde žije dodnes. Dnes slavného britského dramatika tak formovaly převážně britské školy a tradice.

Stoppardův otec, lékař, vystudoval v Brně a zemřel za druhé světové války. Stoppard sám Brno navštívil v roce 2007, kdy přebíral čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění. Většinu své řeči tehdy věnoval právě otci.

Hru Leopoldstadt přeložil Pavel Dominik, hudbu složil Miloš Štědroň. Česká premiéra se uskuteční 19. června, před koncem sezony následuje ještě repríza 22. června.