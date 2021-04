Ředitel Východočeského divadla: Herci mohou začít hrát okamžitě

Východočeské divadlo v Pardubicích neveřejně stále zkouší nové i dříve uvedené hry, i když divákům je smělo ukázat naposledy loni v říjnu. Herci jsou připraveni návštěvníky opět přivítat, jakmile to dovolí epidemická situace.

Ředitel instituce Petr Dohnal zastává názor, že divadla mají opětovně otevřít za rozumných a smysluplných bezpečnostních opatření, byť by směla hrát jen pro omezený počet diváků. Jedině tak lze dokázat, že návštěva je bezpečná a všeobecně přínosná, argumentuje.

V letech před pandemií jednosouborové Východočeské divadlo odehrálo 570 představení ročně. "Nevím, proč by měli být diskriminováni lidé, kteří se pravidelně testují, jsou po prodělané infekci či mají za sebou očkování a jsou ochotni dodržovat bezpečnostní opatření. Vloni naše divadlo, i přes všechny lockdowny, odehrálo 262 představení pro 65 tisíc diváků a nezaznamenali jsme jediný případ onemocnění, který by byl dáván do souvislosti s návštěvou divadla," říká Dohnal.

"Koncem letošní sezony budeme mít nevyhraných 17 titulů. Stávající období jsme plně využívali k intenzivnímu zkoušení. Již nastudované inscenace jsme udržovali pravidelnými neveřejnými představeními, abychom je zachovali v původní kvalitě. Herci jsou ve skvělé kondici a mohou začít okamžitě hrát. V příští sezoně plánujeme méně zkoušet a více hrát, v jakém poměru to bude, ukáže konkrétní situace," doplňuje Dohnal.

Tržby jsou teď takzvaně na bodu mrazu,. Na účtech je sedm milionů korun za neodehraná představení. "Divadlo má 8500 předplatitelů, kteří stejně jako my doufají, že za své peníze uvidí zakoupená představení. Jakmile se situace uvolní, bude muset dojít k dohodě, jak to uskutečnit," vysvětluje ředitel.

Příjmy z doplňkové činnosti, jakou je výroba kulis, během pandemie poklesly. Některé zakázky jsou rozjednané, jiné pozastavené. "Dotace z města, kraje a státu zatím dostáváme a jsme připraveni za ně odehrát, co dlužíme," avizuje Dohnal.

Peníze navíc od samospráv divadlo zatím nepotřebovalo, nicméně dostalo příslib, že ho město v komplikované době nenechá padnout.

V listopadu a prosinci začal prodej sezonního předplatného, i když nakonec divadla vůbec neotevřela. Lidé, kteří chodí na premiéry, si abonmá obnovili ze 70 procent.

"Školy obnovily jen některé, ale to je spíš tím, že ani děti z velké části nebyly ve školách, takže jsme se pak s učiteli domlouvali, že počkáme, až se žáci vrátí. Jen minimum škol rovnou oznámilo, že letošní sezonu nebudou ani nabízet," doplňuje obchodní náměstkyně Lenka Moravcová.

Poslední představení před diváky se v Pardubicích uskutečnilo 11. října loňského roku, na programu byla inscenace hostujícího souboru. Kromě zkoušení se herci přesunuli i do on-line prostoru. Na jaře se pustili do nahrávání povídek českých autorů, zejména pro školy. Teď pokračují projektem Čtení za časů korony, což jsou povídky pro dospělé. V přípravě je i načtení celé audioknihy.

"Spuštěna také byla pravidelná on-line talk show Dveře dokořán, neformální setkávání členů souboru. Na žádost Gymnázia Mozartova jsme připravili stream o inscenaci Žítkovské bohyně. Natočeny byly Praštěné pohádky podle scénáře a režie pardubického herce Jana Musila. Dramox do své nabídky zařadil záznam nové dramatizace Žítkovských bohyní. Do on-line prostoru vstoupil i cyklus scénických čtení Inprojekty," vypočítává mluvčí divadla Radek Smetana.

Divadlo bude podle ředitele Dohnala i po skončení pandemie doplňkově pracovat s novými komunikačními technologiemi.

"Největším pozitivním poznáním však pro mě je, že poctivé divadlo a umění se nedá nahradit přenosem přes jakákoliv média, že potřebuje živé lidi, jak v hledišti, tak na jevišti," uzavírá ředitel.