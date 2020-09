Reakce z kultury: V Národním se nebude zpívat, muzikálová divadla opatření kritizují

Muzikálová divadla jsou zaskočena středečním rozhodnutím vlády zakázat inscenace, při kterých se ve velké míře zpívá. Například ředitel pražského Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek opatření vnímá jako totální chaos, protože ještě před pár dny vláda naznačovala, že divadel se omezení týkat nebudou.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO) tuto středu oznámil, že od pondělí 5. října budou zakázána představení se zpěvem, jako opera nebo muzikály. "Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Neznamená to, když je představení, kde někdo na dvě minuty zazpívá," uvedl Prymula. "Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska," dodal.

Divadla a kina mohou dál hrát pro maximálně 500 lidí, musí však oželet přestávky na občerstvení. Dále lze chodit do galerií, muzeí či na hrady, povoleny jsou také instrumentální koncerty.

Asociace profesionálních divadel vládou formulovaná omezení vnímá jako nejednoznačná a z praktického hlediska obtížně realizovatelná, říká její předseda a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. Opatření vnímá tak, že vláda zakazuje například koncert jedné zpěvačky nebo tří operních sólistů, avšak zároveň umožňuje účinkování pěveckého kolektivu v činoherní nebo taneční inscenaci, kde zpěv nepřevažuje.

"Chybí zřejmě těsnější spolupráce s ministerstvem kultury, které, pokud je nám známo, navrhovalo z praktického hlediska podobné opatření v realizovatelnější podobě. Doufáme, že další kroky budou provedeny uvážlivěji a po konzultaci s praxí," říká Stanislav Moša.

Také podle ředitele pražského Národního divadla Jana Buriana je regulace ne zcela jasně formulována. Přesto se na první české scéně, kterou zřizuje ministerstvo kultury vedené Lubomírem Zaorálkem z ČSSD, od pondělí dalších 14 dní zpívat nebude.

"Souhlasíme se snahou dočasně omezit zpívání v kolektivech. Na základě informací, které máme v této chvíli, se však zdá, že regulace je formulována podle divadelních žánrů. A zdaleka ne jasně," říká Burian. "Budeme se samozřejmě řídit zdravým rozumem a zpěv v divadle prostě na 14 dní zakážeme. Doufám, že si doma lidé zpívat nepřestanou," doplňuje.

Dle majitele soukromého pražského Divadla Kalich Michala Kocourka není pravda, že by restrikce nepoškodily ekonomiku, jak řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO. Nemožnost prodávat občerstvení a hrát muzikály prohloubí ztrátu Kocourkovy scény.

"Jako nedotované divadlo jsme životně závislí na každé koruně od diváků, zvlášť po bezmála půlročním zákazu činnosti. A nemožnost provozovat občerstvení i zákaz uvádění muzikálů, které tvoří polovinu našeho hracího týdne a jsou ekonomickou oporou našeho fungování, se nás pochopitelně velmi bolestně dotknou, přijdeme o podstatnou část finančních prostředků," varuje ředitel Kalichu.

Podobně mluví šéf pražského Hudebního divadla Karlín Egon Kulhánek. "Totální chaos a zmar! Včera večer čtete ve všech médiích, že divadel se opatření týkat nebudou, protože tam k přenosům zatím nedošlo, a tudíž jsou bezpečná. Takže se radujete. Ráno se ústy ministra zdravotnictví dozvíte, že je to jinak a že muzikálů a oper se to týká. Zítra se třeba dozvíme, že se to týká i činoher, kde se zpívá, nebo dokonce komedií, protože se diváci smějí?" ptá se Kulhánek.

"To už je Kocourkov, nechápu to," uvedl pro server iDnes.cz Oldřich Lichtenberg z pražské Broadwaye. "Rozumím tomu, že se koronaviru musíme postavit, to má logiku, dělají to tak všude ve světě. Ale nevím, jak dospěli k tomu, že zrovna při muzikálu se víc prská než v činohře. A co třeba balet, třicet udýchaných tanečníků na scéně nevadí?" ptá se Lichtenberg.

Ten podle článku napsal ministrovi zdravotnictví, "ať se pochlapí a zavře všechna divadla", ale nezkoumá, který žánr či obor je bezpečnější. "Beztak hrajeme pro poloprázdné sály, lidé moc nechodí. Právě teď vynahrazujeme zrušená jarní představení, v pátek máme obnovenou premiéru Kata Mydláře, zahrajeme tři reprízy a zase diváky pošleme domů," shrnul Lichtenberg.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v rozhovoru pro server Seznam Zprávy již odpoledne řekl, že pro organizátory festivalů, hudební kluby, velké arény či malá divadla vyčlení přibližně 750 milionů korun, aby jim pomohl pokrýt ztráty. Půjde o pokračování končícího vládního programu Covid kultura s volnějšími podmínkami na čerpání pomoci.

Do programu Covid kultura stát původně vyčlenil 900 milionů korun, stihlo se však vyčerpat jen zhruba 150 milionů. Nová výzva by tak měla vzít zbývající peníze a umožnit jejich jednodušší čerpání. "Nově budou moci firmy žádat také o náhradu režijních nákladů, jako jsou nájemné, vodné, stočné či telefony. Včetně provozních nákladů na ostrahu a úklid," řekl Seznam Zprávám Pavel Vinkler, šéf odboru podnikatelského prostředí na ministerstvu průmyslu a obchodu.

2/2Podařilo se mi s @profesorPrymula dohodnout, že kultura může přes krátkodobé omezení zpěvu fungovat. Pokračuje činohra, balet, instrumentální koncerty a kina pro 500 sedících diváků. Možné jsou i návštěvy muzeí, galerií, hradů a zámků. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) September 30, 2020

"Divadla sice zůstanou otevřená, ale my potřebujeme diváky. My potřebujeme, aby lidé neměli strach. Aby byli informováni srozumitelně a včas," apeluje na Facebooku Rosťa Novák mladší, šéf Cirku La Putyka. "Nelikvidujte hudební průmysl, živou hudbu, výkonné umělce a technicko-produkční složky. Určitě se to může vymyslet elegantněji," žádá.

Opatření vlády proti šíření koronaviru výrazně omezí program právě zahájené mezinárodní přehlídky Janáček Brno. Program se kvůli tomu výrazně změní, říká ředitel pořádajícího Národního divadla Brno Martin Glaser.

"Konkrétní kroky podnikneme, až budeme mít nařízení vlády černé na bílém. Ale pokud pan ministr zakáže operu, nebudeme hrát operu. Festival tím víceméně skončí a budeme moci uvést pouze orchestrální věci, ale ne klíčové produkce, které jsou založené na operních představeních a velkých sborových dílech," dodává Glaser. Opera přitom tvoří páteř festivalové dramaturgie.

Program akce, která do Brna každý druhý rok přiváží evropskou i světovou operní špičku, se nechystá pouze rok předem, ale přibližně tři až čtyři roky dopředu. "V současné době vedeme jednání o ročníku 2024, což je nutné, pokud sem chceme dostat evropské i světové špičkové umělce. Je potřeba s nimi uzavírat závazky několik let dopředu," ilustruje Glaser, podle nějž festival kvůli středečnímu rozhodnutí vlády bude mít letos ztrátu v řádech milionů, možná desítek milionů korun.

Program festivalu Janáček Brno se musel měnit už na jaře, když pandemie koronaviru začala ovlivňovat možnosti cestování. Pořadatelé připravili alternativní verzi programu, který se odehrává na třech scénách.

Festival toto pondělí zahájila nová inscenace opery Osud Leoše Janáčka. Jedno vystoupení už bylo nutné zrušit například kvůli karanténě části souboru, jiné se pak má přesunout do náhradního termínu kvůli indispozici části souboru.

"Zatím je nálada bojovná a pozitivní, všichni chtějí hrát a chtějí to i naši diváci. Ale dva měsíce po zahájení sezony, kterou jsme mimořádně zahájili už v srpnu, se cítíme jako na konci náročné sezony. Bohužel divadlo můžete zastavit ze dne na den, ale jeho opětovné rozběhnutí po tak brutálním zastavení trvá týdny, ne-li měsíce. To jsme se od jara snažili vysvětlovat našim představitelům, ale bohužel se nám to nepodařilo," dodává Martin Glaser.