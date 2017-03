Rakouská nobelistka Jelineková napsala hru o Trumpovi, udělala z něj krále fastfoodové vlády

před 1 hodinou

Elfriede Jelineková se do dramatu o Trumpovi pustila den po jeho zvolení do prezidentského úřadu. Hra s názvem Am Königsweg (Na královské stezce) bude mít premiéru letos v říjnu v divadle v německém Hamburku.

Slavná rakouská spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelineková napsala divadelní hru o novém americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi.

V pondělí se z anglického překladu dramatu s původním názvem Am Königsweg (Na královské stezce) poprvé četlo v jednom z newyorských divadel, informovala agentura DPA.

Hlavní postavou hry je slepá jasnovidka, kterou představuje loutka nápadně podobná Miss Piggy z dětského pořadu Mupeti. Trumpa postavila rakouská dramatička jako krále do čela fastfoodové vlády, loutka prasečí slečny se přitom z jeho chování snaží předpovídat budoucnost lidstva.

Pracovat na nové hře začala Jelineková, která obdržela v roce 2004 Nobelovu cenu za literaturu, údajně den po Trumpově vítězství v loňských listopadových prezidentských volbách.

Divadelní centrum Martina E. Segala, v němž se v pondělí zkrácená verze hry četla, označilo drama za "provokativní evropský pohled" na nového šéfa Bílého domu. Slavnostní premiéru hry uvede v říjnu letošního roku divadlo v německém Hamburku.

Elfriede Jelineková proslula řadou provokativních děl. K nejznámějším patří romány Pianistka a Milovnice či drama Burgtheater, ve kterém se vyrovnává s nacistickou minulostí Rakouska.

