Provokovala nespoutaností. Museum Kampa uvádí inscenaci o Martě Kubišové

Na nádvoří pražského Musea Kampa má tento čtvrtek premiéru divadelní recitál věnovaný letošním 80. narozeninám Marty Kubišové. Ty připadají na listopad. Zpracování životního příběhu slavné zpěvačky ze 60. let minulého století, kterou pak komunisté 20 let nenechali zpívat, vznikalo s jejím vědomím. Na programu bude skoro až do července.

