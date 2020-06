Prokletí nefritového škorpiona. Divadlo na jeviště převede film Woodyho Allena

V Jaderné elektrárně Dukovany předpokládá firma ČEZ investice za 55 miliard korun, aby udržela její čtyři bloky v provozu ještě 25 až 27 let. Zároveň pokračuje v přípravách na stavbu nového bloku Dukovan. Obnovování zařízení teď ročně stojí 1,5 až dvě miliardy korun, částka se bude postupně zvyšovat. Řekl to nový ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.

Dukovanské bloky byly zprovozňovány v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ předpokládá, že by mohly dodávat elektřinu v součtu 60 let. Odstavovány by tedy měly být mezi roky 2045 až 2047.