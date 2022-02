Proč se dítě vaří v kaši. Inscenace Husy na provázku líčí život na cestě

Rozpočtové škrty na ministerstvu zdravotnictví se mají dotknout i krajských hygienických stanic. Podle serveru Seznam Zprávy jim ministerstvo v dopise oznámilo, kolik pracovníků mají propustit. V době pandemie se počty tabulkových míst na krajských hygienických stanicích zvyšovaly o 134 míst.

Rozpočet ministerstva zdravotnictví minulá vláda pro letošní rok schválila na rekordních 23,7 miliardy korun, v roce před pandemií koronaviru byl 8,2 miliardy. Nový návrh rozpočtu má vláda schvalovat ve středu. Podle České televize chce navíc zmrazením plateb za státní pojištěnce ušetřit téměř 11 miliard korun.

"Do pondělního rána, do osmé hodiny, máme nahlásit, kolik z nich je pod zákoníkem práce a kolik pod služebním zákonem," řekl serveru ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal. Jeho stanice má snížit počet míst o čtyři, například v Ústeckém kraji by se mělo propustit pět pracovníků.

Krajské hygienické stanice mají v současné době asi 2300 zaměstnanců. V některých regionech, zejména v Praze a středních Čechách se kvůli nízkým platům dlouho nedařilo místa obsadit.