Příběh Marie Antoinetty jako současné ženy. Uvádí ho liberecké divadlo

Tragikomedie ze soukromí poslední francouzské královny bude první letošní novinkou libereckého Divadla F. X. Šaldy. Hra nazvaná jednoduše Marie Antoinetta od amerického autora Davida Adjmi má premiéry tento pátek a neděli, nejbližší reprízy následují 2. a 18. února.

"Je to hra s historií. Není to extrémně moderní věc, ale zároveň není dobová," avizuje režisérka Jana Ryšánek Schmiedtová, která několik let vedla soubor ostravského Divadla Petra Bezruče. Teď chce v Liberci upozornit, že osud Marie Antoinetty se v jistém světle může podobat současným příběhům.

Dnes padesátiletý americký dramatik David Adjmi při psaní vycházel převážně ze skutečných událostí druhé poloviny 18. století.

Zároveň však do hry zakomponoval aktuální prvky. "Ať je to současný slang, anebo současné chápání lidí. Tím vlastně ukázal příběh Marie Antoinetty jako současné ženy, která se dostává do nelichotivé situace. Má velkou moc a není vychovaná pro to, aby tu moc nesla a zacházela s ní," vysvětluje režisérka.

Francouzská královna ve hře připomíná současnou dívku v zajetí spotřebního kolotoče. Zaměstnává ji nepřeberná hojnost nabídek, zábavy a požitků, dostává se do víru povrchních záležitostí, o jakých psává bulvár. "Stejně tak, jak ji milují a obdivují, ji i nesnáší, zatracují. Začínají o ní vznikat ošklivé drby, které ji mají oslabit, pozurážet, ponížit," vypočítává režisérka.

Hra spěje k tragickému konci stejně jako osud skutečné Marie Antoinetty. Ta byla roku 1793 coby sedmatřicetiletá sťata gilotinou na pařížském náměstí. "Ovšem nám tady autor ukazuje Marii Antoinettu v momentu, kdy se smiřuje sama se sebou a kdy zjišťuje, kde se stala chyba," dodává režisérka.

Marii Antoinettu ve 14 letech poslala její matka, habsburská panovnice Marie Terezie, z Rakouska do Francie, aby si vzala korunního prince. Roku 1774, tedy ve svých 19 letech, se stala francouzskou královnou po boku Ludvíka XVI.

Porodila čtyři děti, tři z nich ale zemřely dříve, než mohly dospět. Oslňovala fantastickými kostýmy a výstředními parukami. Patnáct let žila v nablýskaném přepychu Versailles, než vládu jejího manžela smetla krvavá francouzská revoluce.

V liberecké inscenaci poslední francouzskou královnu ztvární Karolína Baranová, jejího manžela Ludvíka hraje Ondřej Kolín. V dalších rolích se představí Jakub Albrecht, Jana Hejret Vojtková, Eliška Jansová, Filip Jáša či Eva Goldmannová. Výprava je dílem Davida Janoška, hudbu složila Vladivojna La Chia.

Marii Antoinettu mladším divákům přiblížil film režisérky Sofie Coppoly z roku 2006, ve kterém hrdinku ztvárnila Kirsten Dunst.