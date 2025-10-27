Divadlo

Eva Olmerová se vrací do Violy. Do nezkrotné šansoniérky se převtělí Barbora Hrzánová

Kultura Kultura
před 1 hodinou
Legendární zpěvačka Eva Olmerová znovu ožije v nové hudební inscenaci Olmerka v režii Natálie Deákové. Kabaret je poctou jejímu výjimečnému talentu, ale i její lidské a občanské statečnosti. V hlavní roli se představí Barbora Hrzánová, kterou energicky doprovodí pětičlenná kapela složená z hereckých muzikantů.
Barbora Hrzánová jako legendární jazzová zpěvačka Eva Olmerová v baru Divadla Viola.
Barbora Hrzánová jako legendární jazzová zpěvačka Eva Olmerová v baru Divadla Viola. | Foto: René Volfík

Olmerka se vrací do Violy, na místo, které šansoniérka milovala. Inscenace podle scénáře Kristýny Nebeské a Maxima Bitto vypráví příběh mimořádně talentované zpěvačky. Ta i v nepříznivé době zůstala vnitřně svobodná a nikdy se nesklonila před tlakem režimu. Skrze hudbu, vzpomínky a odlehčený kabaretní rámec se tak Eva Olmerová znovu objeví tam, kde kdysi zpívala a kde hereckou šatnu stále zdobí její černobílý plakát.

Premiéry proběhnou ve Viole 14. a 15. listopadu 2025, reprízy jsou naplánované na 21. 11., 28. 11., 19. 12 a poté až do konce sezony v červnu 2026.

Barbora Hrzánová posílá Evě pusu po větru

"Eva Olmerová byla kamarádkou mých rodičů a zvlášť s mou maminkou toho hodně prožily. I já měla to štěstí být součástí její přízně. Brala mě jako sobě rovnou, jako parťačku. Vrátit Evu do Violy, kam bytostně patří, je pro mě alespoň malé, upřímné ‚děkuju‘. Bez fanfár, bez okázalosti. Hluboká poklona a pusa po větru. To vše Evě dlužíme," říká Barbora Hrzánová.

"Bára je ideální představitelkou Evy Omerové," dodává režisérka Natália Deáková. "Znaly se osobně, obdivuje ji, miluje její hudbu a sama výborně zpívá. Navíc je výsostnou tragikomickou herečkou - dokáže s lehkostí balancovat mezi smíchem a smutkem, což tahle inscenace přesně potřebuje," prozrazuje Deáková.

Zpověď zpěvačky s nejednoznačným osudem

Inscenace Olmerka je hudební koláží postavenou na známých i méně známých skladbách napříč žánry - od blues a jazzu přes šansony až po trampské balady. V nápaditých hudebních aranžích Zdeňka Dočekala se tak publikum může těšit třeba na Paralely, Černou káru, Blues samotářky, Čajovou růži a další slavné songy. Každá píseň zde není jen hudebním číslem, ale i komentářem k zásadním momentům Evina života.

Barbora Hrzánová jako Eva Olmerová s Viktorem Limrem coby baskytaristou a dalšími hereckými muzikanty v hudebním kabaretu Olmerka v Divadle Viola.
Barbora Hrzánová jako Eva Olmerová s Viktorem Limrem coby baskytaristou a dalšími hereckými muzikanty v hudebním kabaretu Olmerka v Divadle Viola. | Foto: René Volfík

"Na začátku Evu zastihneme starou, unavenou. Ví, že se od ní čeká zpověď. Nechce se jí, ale postupně vzpomínkám propadne. Scény nejsou řazené chronologicky, ale podle logiky paměti - někdy skáčeme, jindy se zdržujeme, jak to při rekapitulaci vlastního života bývá," přibližuje režisérka Deáková a doplňuje: "Evě Olmerové se režim snažil zlomit páteř - zažila estébácké výslechy, kriminály, zákazy vystupovat… Ona s ním ale "smlouvu" nikdy nepodepsala. Byla výjimečná nejen jako umělkyně, ale i jako člověk. Svobodná, morálně pevná, fascinující svou nejednoznačností i temným osudem," líčí Deáková.

Mužská kapela nejen jako doprovod

Mužská kapela v Olmerce není jen hudebním doprovodem - herci se stávají součástí příběhu a ztělesňují v něm různé postavy z Evina života. Skupinu tvoří Viktor Limr (baskytara), Jan Meduna (kytara), Antonín Holub (housle), Tomáš Čapek (bicí) a u klavíru se budou střídat Zdeněk Dočekal s Pavlem Čeňkem Vaculíkem.

"Jsme kapela, která Evu provází - v dobrých časech i v těch těžkých. A každý z nás zároveň hraje někoho, kdo pro ni byl důležitý," říká jeden z členů mužského orchestru Antonín Holub.

Související

Nového šéfa Violy vybere správní rada v tendru. Odvolaná Cibulková v divadle zůstane

Klára Cibulková

A Barbora Hrzánová s nadsázkou doplňuje: "Své chlapce muzikanty si hýčkám, neb jsou nejen krásní, ale též talentovaní. Ale bacha, nepůjčím!"

Vznik inscenace Olmerka iniciovala ve Viole její bývalá ředitelka Klára Cibulková. K nápadu uvést zde titul věnovaný Evě Olmerové inspiroval plakát zpěvačky v prostorách divadla. Olmerová je na něm zachycena ještě jako mladá žena s uhrančivým pohledem a slibně rozjetou hudební kariérou. "Dohodli jsme se, že na Olmerce budeme spolupracovat, abychom titul dotáhli do zdárného konce a v této sezoně mohli nasadit jeho další reprízy," společně prohlašují prozatímně pověřený ředitel Pavel Vaněk spolu s Klárou Cibulkovou. Ta nyní inscenaci zajišťuje produkci.

Související

Dramatický příběh ženy s hlasem jako šantán. Jarchovský napsal knihu o Evě Olmerové

Eva Olmerová

Ella Fitzgeraldová ji pozvala na turné

Poslední veřejné vystoupení Evy Olmerové se odehrálo v roce 1993 právě ve Viole spolu s pianistou Emilem Viklickým. V publiku tehdy seděl i slavný herec Franco Nero, velký obdivovatel jejího hlasu.

Eva Olmerová byla označována za nejlepší českou jazzovou zpěvačku, ačkoliv se nikdy neomezovala na jeden žánr. Milovala blues, šansony i trampské písně. Jazzová ikona Ella Fitzgeraldová ji dokonce pozvala na turné - komunistický režim ale Olmerovou za hranice nepustil. Zpěvačka měla komplikovaný vztah se svým otcem. Ten byl patrně i hlavní příčinou její trémy, kterou po celou profesní dráhu trpěla. Tréma ji také dovedla k různým závislostem, s nimiž pak bojovala celý život.

 
Mohlo by vás zajímat

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

„Navrhuju sníst psy.“ Před 40 lety měla v Praze premiéru hra Dobytí severního pólu

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích
Přehled

Ostře sledované vlaky na správné koleji. Na Palmovku se vrací Bohumil Hrabal

Ostře sledované vlaky na správné koleji. Na Palmovku se vrací Bohumil Hrabal

„Ostraváci reagují poněkud upřímněji, což nemusí být výhoda,“ říká herec Albert Čuba

„Ostraváci reagují poněkud upřímněji, což nemusí být výhoda,“ říká herec Albert Čuba
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Divadlo Viola Natália Deáková Emil Viklický Franco Nero hudba Barbora Hrzánová kabaret jazz šanson

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
"Hráli si na vojáčky." Soudí proruský spolek, u jednoho z členů našli dětské porno

"Hráli si na vojáčky." Soudí proruský spolek, u jednoho z členů našli dětské porno

Součástí obžaloby je i obvinění z pornografie. Policie ji našla u jednoho z obžalovaných.
před 33 minutami

Provoz na trati z Prahy do Českých Budějovic stojí, vlak projel návěstidlo

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic zhruba od 10:00 stojí. Příčinou je nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích v jižních Čechách, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti…
Přečíst zprávu
před 35 minutami
Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Pokus s názvem Test neviditelné gorily provedli na sklonku 90. let Christopher Chabris a Daniel Simons, psychologové z Harvardu.
před 54 minutami
Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

"Mají za to, že by to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to. Není, co zatajovat," řekl Trump.
před 58 minutami
Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce

Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce

Češi se osamostatňují dřív než jejich rodiče, i když na Skandinávce nemají. Mama hotely se staly standardem na jihu a nově i na východě Evropy.
před 1 hodinou
Praha jako Paříž. Nástupce Hřiba by rád zdražil parkování SUV, není ale první

Praha jako Paříž. Nástupce Hřiba by rád zdražil parkování SUV, není ale první

Dražší parkování pro SUV i mýto za vjezd tranzitní dopravy. Tak by klidně v budoucnu mohla vypadat doprava v Praze.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

ŽIVĚ
Rusko hlásí masivní útok ukrajinských dronů, tvrdí, že jich sestřelilo 193

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy