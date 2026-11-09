Předčítač v Nové Spirále s Čvančarovou, Krejčíkem a Kornem nastolí morální dilema
V unikátním prostoru pražské Nové Spirály uvidí diváci od února 2027 divadelní inscenaci oceňovaného románu Bernharda Schlinka Předčítač. Silný příběh, který zapůsobil také ve filmové podobě s oscarovým výkonem Kate Winslet, se zaměří na otázky kolem osudové lásky, viny a tíhy minulosti. Hlavních rolí se zhostí Jitka Čvančarová, Daniel Krejčík a Jiří Korn.
První české divadelní zpracování slavného románu, který poprvé vyšel v roce 1995, bude patřit k hlavním programovým bodům Nové Spirály pro rok 2027. Podle tvůrců se rodilo dlouhých osm let a jeho znepokojivá morální dilemata, vylíčená na pozadí historických událostí, mají přesah i do současnosti.
Můžeme milovat bez ohledu na to, čeho se druhý dopustil?
Německý spisovatel Bernhard Schlink se v knize zaměřil na intimní vztah patnáctiletého německého studenta Michaela Berga s o dvacet let starší ženou Hannou Schmitzovou. Nepravděpodobný a pro společnost nepřijatelný románek, k němuž neodmyslitelně patřil rituál předčítání, skončil stejně náhle, jako začal.
O mnoho let později má však nečekanou dohru. Berg se totiž se svou dávnou láskou potkává znovu, už jako úspěšný právník. Schmitzová se totiž ocitá před soudem, kde čelí obvinění z válečných zločinů, kterých se jako dozorkyně měla dopustit na židovských vězeňkyních. Michael stojí před otázkou, na kterou neexistuje snadná odpověď: lze odpustit člověku, kterého milujeme, když zjistíme, co udělal?
Předčítač se stal v románové podobě mezinárodním bestsellerem, byl přeložen zhruba do padesáti jazyků a prodaly se miliony výtisků. Autorovi zajistil titul celosvětový věhlas. V roce 2008 se dočkal filmové podoby, ve které se v roli Hanny zaskvěla Kate Winslet. Ta za svůj mimořádný výkon získala Oscara, ale i další prestižní ocenění jako Zlatý glóbus či cenu BAFTA. Nyní vstoupí působivý příběh poprvé na české divadelní jeviště. Režie inscenace, která vzniká v koprodukci spolku Pojď na dosah a Nové Spirály, se ujal Jakub Čermák, dramaturgii a překlad má na starosti Kateřina Jonášová. Divadelní dramatizaci vytvořila Mirjam Neidhart.
„Předčítač není pouze příběhem zakázané lásky ani historickým dramatem. Nejvíc mě na něm zajímá okamžik, kdy se naše soukromé city střetnou s vědomím viny, kterou nelze omluvit. Michael se snaží pochopit člověka, jehož činy pochopit nechce a možná ani nemůže. Právě toto napětí mezi láskou, odpovědností a soudem druhé osoby chceme přenést na jeviště. Prostor Nové Spirály nám přitom umožňuje vtáhnout diváky přímo do příběhu a jeho morálního dilematu,“ říká režisér Jakub Čermák.
Diváci se mohou těšit na silné herecké obsazení hlavních rolí: Jitka Čvančarová se představí jako Hanna, Daniel Krejčík a Jiří Korn pak ztvární Michaela ve dvou různých časových etapách.
Přípravy trvaly osm let
S myšlenkou na divadelní provedení tohoto věhlasného díla přišel tvůrčí tým, který stojí za úspěšnou inscenací další novodobé literární klasiky – Dánské dívky. Tu společně přivedli na prkna Divadla Na Fidlovačce, kde se hraje již osmou sezonu. „Bylo to příliš krásné na to, abychom to zažili jen jednou,“ popisuje Daniel Krejčík rozhodnutí navázat na předchozí spolupráci. Upřesňuje však, že cesta k uvedení Předčítače nebyla jednoduchá – a proto trvala dlouhých osm let.
Přípravy projektu ve své době zabrzdila pandemie, dalších několik let zabralo komplikované vyjednávání o získání práv k divadelní adaptaci. „Osm let jsem chtěl vyprávět tenhle příběh. Když jsem Předčítače poprvé dočetl, věděl jsem, že ho jednou musím dostat na jeviště. Ne proto, že je to slavná kniha. Ale protože ve mně zůstala otázka, které jsem se nedokázal zbavit: Co uděláte s láskou k člověku, když zjistíte, že udělal něco neodpustitelného?“ zamýšlí se zmíněný herec, který si zahraje mladého Michaela.
„Můžete odsoudit jeho činy. Můžete od něj odejít. Můžete si přát, abyste ho nikdy nepotkali. Ale nemůžete vymazat, že jste ho milovali. A že kus toho, kým jste, vznikl právě vedle něj. Před osmi lety mě ta otázka fascinovala. Dnes vím, proč mě nepustila. A možná právě proto trvalo osm let, než se Předčítač dostal na jeviště. Některé příběhy si totiž musíte nejdřív odžít, abyste je dokázali vyprávět,“ doplňuje Krejčík, pro něhož tak projekt získal novou, mnohem osobnější rovinu.
Představení na motivy výjimečného románu navíc diváci uvidí v jedinečném prostoru pražské Nové Spirály, která se po rekonstrukci a znovuotevření z roku 2024 znovu zabydluje mezi nejvýznamnějšími divadelními a také koncertními prostory v hlavním městě. Jeho velkou devízou je otáčivé jeviště, které návštěvníkům umožňuje vnímat dění z různých úhlů pohledu. Přítomné toto uspořádání doslova vtáhne do děje.
„Chceme, aby Nová Spirála byla místem pro silné příběhy, které diváky zasáhnou a o kterých mají chuť mluvit i po odchodu z divadla. Úspěch Madisonských mostů, které vyprodaly celou podzimní sezonu, nám ukázal, že taková představení mají v našem programu své místo,“ pochvaluje si Adam Skala, umělecký ředitel Nové Spirály.
Ten zároveň vyzdvihuje, že Předčítač na dramaturgickou linii zmíněných Madisonských mostů zcela přirozeně navazuje. „Zároveň ale přináší zcela jiné téma a nové možnosti, jak využít náš prostor. Těší mě, že se tu potká výrazný tvůrčí tým s hereckými osobnostmi, které mají co nabídnout právě v takto náročném a citlivém příběhu,“ doplňuje Skala.
Divadelní zážitek ve specifickém prostředí
Originální prostor Nové Spirály v pražských Holešovicích byl znovu otevřen v roce 2024 po dvaadvaceti letech od chvíle, kdy velká povodeň v roce 2002 zdevastovala původní slavné Divadlo Spirála.
To vzniklo na začátku devadesátých let místo bývalého panoramatického Kruhového kina pro tehdejší novou divadelní scénu. Specifické prostředí se stalo domovskou scénou slavných představení, k nimž patřil v devadesátých letech například legendární muzikál Jesus Christ Superstar, v němž zářila trojice Kamil Střihavka, Bára Basiková a Dan Bárta. K vidění zde byly také inscenace Faust, Romeo a Julie nebo Evita.
Po zmíněných povodních, které v létě 2002 zasáhly celý prostor Výstaviště Praha, byla Spirála uzavřena a pomalu chátrala. Rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 2021 a první diváci se do tohoto výjimečného prostoru, tentokrát pod názvem Nová Spirála, vrátili před dvěma lety.
Ve zrekonstruované scéně zůstaly zachovány nezaměnitelná konstrukce včetně spirálové rampy a kopule z kovových trubek. V kruhovém hledišti, složeném z parteru a pěti balkonů, se usadí až 800 diváků.
Premiéra Předčítače se v Nové Spirále uskuteční 4. února 2027. Vedle zmíněného trojlístku v hlavních rolích se v inscenaci představí také Ljuba Krbová, Anežka Rusevová, Sofie Anna Švehlíková, Zuzana Zlatohlávková, Adam Mašura, Janusz Hummel či Petra Mošovská.
Do konce letní divadelní sezony 2027 je v časovém rozpětí od února do května naplánováno deset repríz. Vstupenky si mohou zájemci pořídit na webu www.novaspirala.cz a v síti GoOut.
Článek vznikl ve spolupráci s Výstavištěm Praha.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“
Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.