Před 32 lety otevírala malou scénu. Liberecké divadlo uvádí hru podle Hrabala

Činohra libereckého divadla F. X. Šaldy znovu nastudovala hru Obsluhoval jsem anglického krále, kterou před 32 lety otevírala zdejší malou scénu. Adaptace stejnojmenného románu Bohumila Hrabala má v Malém divadle premiéru tento pátek. Stejně jako v září 1989 režíruje Petr Palouš. Nechystá ale kopii tehdejší inscenace.

"Já jsem se tu knížku, respektive dramatizaci, snažil brát znovu, jako bych ji viděl poprvé. Někde se to snad podařilo a někde jsem možná zůstal v těch kolejích, kde jsem byl předtím," srovnává Palouš.

Z původního obsazení zůstal Václav Helšus, který stejně jako před 32 lety hraje "nejstarší verzi" pikolíka Jana Dítěte. "Je to stejné v tom, že je to v tomto sále, který přímo vybízí k těmto inscenacím. Tedy kdy je prostor řešený arénou. Není to klasické kukátkové divadlo. Některé atributy jsou stejné, jako třeba židle visící na řetízcích, kdy to vypadá jako řetízkový kolotoč. Ale jinak je to jiné obsazením, herci, hudbou, světly," popisuje Helšus.

Těší ho, že v inscenaci zůstal stejný text, neboť některé věty jej provází celý život, třeba erotické "přiťuknu hřebíčkem" nebo "ta cesta, která se podobala mému životu, za mnou zarůstala bejlím a trávou zrovna tak, jako byla zarostlá trávou dopředu", vybavuje si Helšus pasáž ze závěru románu.

Obsluhoval jsem anglického krále líčí příběh někdejšího číšníka a hoteliéra Jana Dítěte, který jde za velkým snem a touží po bohatství, uznání i milující ženě.

Pikolík nejprve nastupuje do učení v hotelové restauraci a poznává svět, hotelové hosty, obchodní cestující i prodejné slečny. Později působí v exkluzivním nočním hotýlku a hotelu Paříž, připravuje hostinu pro habešského císaře, pro neskrývané styky s Němci je pak propuštěn českým majitelem hotelu a pokračuje v německých podnicích. Jeho vzpomínky zahrnují dějiny podstatné části minulého století, od první republiky přes druhou světovou válku až po budování socialismu.

Text vznikl za zhruba tři týdny v létě 1971 na Hrabalově chatě v Kersku. Spisovatel psal ze vzpomínek a vyprávění přátel. Prostředí restaurací poznal už v dětství, kdy po nich jezdil s otcem jako správcem pivovaru.

Režisér Palouš měl obavy, jak na text zareagují dnešní herci. "Protože nikdo z nich nezažil dobu, kdy byla ta kniha populární. A mě strašně překvapilo, s jakým zaujetím do toho šli," kvituje režisér.

Tomáš Váhala, který se v hlavní roli Jana Dítěte prostřídá s Václavem Helšusem a Ondřejem Kolínem, vnímá Hrabala jako autora, jehož zná spíše přes filmy Jiřího Menzela než knihy. "Když jsem se snažil číst tu knihu, tak se mi četla těžce. Je to jazyk, kterému do jisté míry možná nerozumím, není mi tak blízký. A o to víc mi byla bližší dramatizace, která je zkratkovitější a údernější," sdělil Váhala.

Po páteční premiéře bude Obsluhoval jsem anglického krále na programu Divadla F. X. Šaldy znovu 8., 18. a 22. října.