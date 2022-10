Pražský divadelní festival německého jazyka bude ve znamení genderové vyváženosti

Aktuální tvorbu z německy mluvících zemí, konkrétně inscenace souborů z Hamburku, Berlína, Hannoveru nebo Vídně, přiveze letošní ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Koná se od 9. listopadu do 4. prosince a téměř všechny inscenace, jež uvede, pracují s tématem genderové vyváženosti.

Inscenaci Richard the Kid & the King uvede hamburské Deutsche Schauspielhaus. | Foto: Deutsche Schauspielhaus

Inscenace Like Lovers Do od Münchner Kammerspiele. | Foto: Krafft Angerer

"Sloganem letošního ročníku je slovní spojení Herr*innen, které vyjadřuje výraznou dramaturgickou linku silných ženských aktérek, osudů a světa, v němž si žena musí vydobýt své místo," říká ředitel festivalu Petr Štědroň.

"Ve sloganu číhá pán - Herr, z něhož však vzejde vládkyně. Uvidíme například zpracování Richarda III. v titulní roli s přední herečkou hamburského souboru, Sluha dvou pánů se představí v čistě ženském obsazení, Osamělé duše z Vídně zase líčí několik typů ženské osobnosti," vypočítává. "V popředí letošní dramaturgie stojí žena nejen jako současné téma, ale i v podobě brilantních představitelek herecké profese," dodává.

O úvod festivalu se 9. listopadu ve Stavovském divadle postará inscenace hamburského Deutsche Schauspielhaus nazvaná Richard the Kid & the King. Její režisérka Karin Henkelová vycházela ze shakespearovských královských dramat Jindřich VI. a Richard III.

Na program se 12. listopadu vrací oblíbený divadelní výlet, tentokrát do Mnichova na inscenaci Like Lovers Do od tamního Münchner Kammerspiele. Novinkou, která letos zaznamenala značný ohlas, je takzvaný open call pro mladé talenty. Přihlásilo se 32 inscenací, vítěz vzešel z několikakolového výběru. Stal se jím počin 3 sestry od souboru hamburské univerzity Hochschule für Musik und Theater, který 2. prosince uvede pražský prostor NoD.

Ve Stavovském divadle se 18. listopadu uskuteční experimentální vědecká konference. Na hraně odborného příspěvku a performativní události rekapituluje, jak se Stavovské divadlo stalo součástí Národního divadla. Jednorázový projekt nazvaný Stavovské národu! v režii Petry Tejnorové přivede na jeviště herce i odborníky.

Součástí přehlídky bude též česká inscenace Zeď brněnského HaDivadla, původně německojazyčného textu, za kterou festival každoročně uděluje Cenu Josefa Balvína.

Doprovodný program tvoří mimo jiné výstava Přes východ na západ v Divadle Na zábradlí. Věnována je osudům občanů bývalé NDR, kteří se v září 1989 rozhodli pro útěk ze země přes západoněmecké velvyslanectví v tehdejším Československu.

MeetFactory uvede českou premiéru projektu 675 malých korálků červených jako zlost. Vznikl koláží textů německé spisovatelky Judith Hermannové. Eliadovu knihovnu v Divadle Na zábradlí pak rozezvučí premiéra zpěvohry Písňozávod - společného projektu česko-německého kabaretu To téma a jódlbandu Jodelix.