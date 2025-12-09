Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová

"Úspěšná scenáristka a režisérka zvítězila mezi pěti kandidáty," sdělil Rudovský. "Nová ředitelka nevstupuje do Divadla Viola poprvé. V letošním roce měla premiéru její inscenace Jana bude brzy sbírat lipový květ dle stejnojmenné sbírky spisovatele a básníka Miloše Doležala," doplnil.
Parkanová uvedla, že práci v divadle považuje za hluboce smysluplnou. "Violu vnímám jako intenzivní, intimní prostor, který umožňuje blízká setkání diváků s divadelní tvorbou v celém jejím spektru, a těším se na tu pestrost," doplnila.
Ředitelka ve Viole se mění už potřetí od loňského podzimu. Lenka Plavcová, která divadlo vedla tři roky, loni oznámila, že chce odejít a věnovat se rodině. V říjnu 2024 se tak ředitelkou Divadla Viola stala herečka Klára Cibulková. Už letos v září ale správní rada Cibulkovou odvolala.
Radní to zdůvodnili údajným neplněním povinností a nedostatky v komunikaci a spolupráci ze strany Cibulkové. Odvolaná ředitelka tehdy řekla, že s odůvodněním svého odvolání nesouhlasí. Za Cibulkovou se postavila Herecká asociace, která kritizovala odvolání ředitelky v citlivém období na začátku sezony. Vedením Violy je do nástupu Parkanové pověřený předchozí zástupce Cibulkové Vaněk.