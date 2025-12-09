Divadlo

Pražské Divadlo Viola bude nově řídit režisérka Beata Parkanová

ČTK ČTK
před 11 minutami
Novou ředitelkou pražského Divadla Viola bude spisovatelka, scenáristka a režisérka Beata Parkanová. Oznámil to v úterý v tiskové zprávě předseda správní rady divadla Martin Rudovský. Parkanová nahradí Pavla Vaňka, který scénu vedl dočasně po zářijovém odvolání předchozí ředitelky Kláry Cibulkové. Parkanovou zvolila správní rada šéfkou divadla v pondělí. Funkce se nová ředitelka ujme 18. prosince.
Scenáristka a režisérka Beata Parkanová se stane novou ředitelkou pražského Divadla Viola.
Scenáristka a režisérka Beata Parkanová se stane novou ředitelkou pražského Divadla Viola. | Foto: Honza Mudra

"Úspěšná scenáristka a režisérka zvítězila mezi pěti kandidáty," sdělil Rudovský. "Nová ředitelka nevstupuje do Divadla Viola poprvé. V letošním roce měla premiéru její inscenace Jana bude brzy sbírat lipový květ dle stejnojmenné sbírky spisovatele a básníka Miloše Doležala," doplnil.

Parkanová uvedla, že práci v divadle považuje za hluboce smysluplnou. "Violu vnímám jako intenzivní, intimní prostor, který umožňuje blízká setkání diváků s divadelní tvorbou v celém jejím spektru, a těším se na tu pestrost," doplnila.

Ředitelka ve Viole se mění už potřetí od loňského podzimu. Lenka Plavcová, která divadlo vedla tři roky, loni oznámila, že chce odejít a věnovat se rodině. V říjnu 2024 se tak ředitelkou Divadla Viola stala herečka Klára Cibulková. Už letos v září ale správní rada Cibulkovou odvolala.

Radní to zdůvodnili údajným neplněním povinností a nedostatky v komunikaci a spolupráci ze strany Cibulkové. Odvolaná ředitelka tehdy řekla, že s odůvodněním svého odvolání nesouhlasí. Za Cibulkovou se postavila Herecká asociace, která kritizovala odvolání ředitelky v citlivém období na začátku sezony. Vedením Violy je do nástupu Parkanové pověřený předchozí zástupce Cibulkové Vaněk.

 
divadlo kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Divadlo Viola Klára Cibulková Beata Parkanová

