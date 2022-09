Pražské Divadlo Archa se v novém projektu zaměří na mladé diváky, začne za dva roky

Současná podoba pražského Divadla Archa skončí na konci roku 2023, od roku 2024 scénu převezme nový tým pod vedením spoluzakladatele a ředitele divadla Jatka78 Štěpána Kubišty. Zaměří se zejména na mladé publikum. Divadlo Archa vzniklo v roce 1994 pod vedením Ondřeje Hraba, který stojí v čele scény v ulici Na Poříčí dodnes. Od roku 2024 plánuje se značkou Archa pokračovat s dalšími projekty.

Plánovaný konec současného konceptu scéna ohlásila začátkem letošního roku. Kubištu podle informací města oslovila správní rada divadla, které funguje jako obecně prospěšná společnost, na návrh Hraba. Ředitel Jatek78 předložil koncepci s pracovním názvem G.O.A.T., která má ambici cílit na mladé publikum. Správní rada ho následně vybídla k vypracování grantové žádosti na léta 2024 až 2027.

"Chceme vytvořit divadlo pro mladou veřejnost - takové, do kterého budou mladí lidé skutečně chodit, které by je zasáhlo, vtáhlo dovnitř a udrželo jejich zájem," uvedl Kubišta. Dodal, že jeho koncept počítá s vytvořením multifunkčního prostoru, kde budou moci umělci tvořit a experimentovat s vlastní tvorbou s cílem přiblížit divadlo mladým divákům ve věku 15 až 25 let.

"Věřím, že vytvoří zcela zásadní kulturní centrum pro mladé, které v Praze citelně chybí," dodala radní města pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Hrab k plánu uvedl, že po více než 30 letech fungování divadla pod jeho vedením je čas na změnu. "Moje vize divadla pod značkou Archa postavila pevné základy pro prezentaci a vytváření nových děl soudobého scénického umění nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Vize zůstává se mnou a nemusí být nutně v budoucnu vázána na prostory Na Poříčí," sdělil.

Dodal, že on sám se spolu s uměleckou šéfkou scény Janou Svobodovou bude od roku 2024 pod novým názvem Archa Institut věnovat doma i v zahraničí projektům, které propojují vzdělávání a tvorbu v oblasti dokumentárního divadla.

Za dobu své existence Divadlo Archa představilo českému publiku umělce jako Robert Wilson, Peter Brook, Min Tanaka, John Cale, Allen Ginsberg, Wim Vandekeybus, David Byrne, Philip Glass, Meredith Monková, Einstürzende Neubauten, Diamanda Galasová, The Residents, The Tiger Lillies, Patti Smithová, DV8 - Physical Theatre nebo Lou Reed.

Archa také českému publiku přinesla světové představitele dokumentárního divadla a v roce 2008 Václav Havel zvolil Divadlo Archa jako producenta světové premiéry své hry Odcházení.

V posledních letech Archa vytváří projekty v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech či v Evropském parlamentu. Před dvěma lety inscenace Divadla Archa Obyčejní lidé v režii Svobodové a čínské choreografky Wen Hui byla uvedena v hlavním programu festivalu v Avignonu a brzy poté v Paříži.

