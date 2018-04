Planetárium v pražské Stromovce se promění v divadlo. Hra Mám to na jazyku pojednává o vesmíru

před 1 hodinou

Vlámský spisovatel a dramatik Pieter De Buysser, který je v současnosti rezidenčním umělcem divadla Archa, vytvořil divadelní inscenaci pro budovu planetária v pražské Stromovce. 18. a 19. dubna tam diváci budou moci zhlédnout "vesmírné" představení The Tip of the Tongue (Mám to na jazyku), jehož součástí je i speciální 360stupňová projekce.

Vlámský spisovatel a dramatik Pieter De Buysser (46), jemuž v Argu loni vyšel debutový román Řezači kamene, upravil svou show přímo pro budovu planetária. Odehraje v něm vesmírný příběh o kosmických vírech, černých dírách a hvězdných systémech. Součástí představení bude i 360° projekce v kopuli planetária. "Je ve vysokém rozlišení 4K a skládá se z různých skutečných a virtuálních prostorů. Jde o záběry ze sférických obrázků NASA, které se ve vrstvách skládají na kopuli dómu planetária, jiné záběry jsou virtuálními simulacemi vesmíru," říká tisková mluvčí pořádajícího Divadla Archa Pavlína Svatoňová. Příběh sám překonává časoprostorovou křivku, jíž procházejí různé postavy. Napětí postupně narůstá díky přenosnému urychlovači částic, vírům v Jihočínském moři, tuctu mlhovinových spirál a majestátní černé díře. De Buysser si pro svůj projekt vybral toto netradiční místo i proto, že planetária jsou podle něj ve skutečnosti často zapomenutá a zanedbávaná divadla. "Odehrává se v nich úžas, příběhy i věda zároveň, a proto není lepšího divadla pro důkladnou revizi našeho světonázoru. Bertolt Brecht mimochodem právě z toho důvodu považoval planetárium za vrcholné divadlo. Planetárium je jedno z mála míst, kde spolu fakta a fikce nejsou na nože, ale naopak se vzájemně podporují," míní.

autor: Kultura | před 1 hodinou