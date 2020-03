Poslední premiéra Jezerky před virem: Zábavná tragikomedie o výměně mobilů

Zábavný pohled na temnější stránky našich životů nabízí adaptace filmu Paola Genoveseho Naprostí cizinci, kterou uvedlo pražské Divadlo na Jezerce. Ptá se, co všechno před sebou skrýváme. Protagonisty brilantní konverzační komedie usvědčují ze lží a pikantních tajemství jejich mobilní telefony. Režisér inscenace Matěj Balcar je zároveň autorem divadelní verze filmového scénáře.

Skvěle vystavěné, vtipné dialogy čtyři roky starého italského snímku Naprostí cizinci odhalují všelijaké únikové taktiky společenské i partnerské komunikace, v níž obelháváme své blízké a někdy i sami sebe.

Divadelní adaptaci, která je velkou příležitostí pro herce, dali na Jezerce všechno, co náleží dobré současné komedii feydeauovského typu: řemeslo, přesné pointy i lechtivý konverzační švih.

Odehrává se během večeře, na které se sešli dlouholetí přátelé. Uprostřed zábavy a vzájemného špičkování dojde na návrh, aby všichni položili na stůl své mobilní telefony a sdíleli s ostatními hovory i zprávy. Už se přece znají tak dokonale, že před sebou nemají žádná tajemství.

Hostitelé i návštěva, tři pohledné páry ve středním věku a jejich rozvedený kamarád, jsou na začátku samý úsměv. Jen se trochu nemůžeme zbavit pocitu, že za snaživě udržovanou fasádou leccos drhne.

Carlotta a Lele se střídavě zamykají na toaletě. Ona, aby si rychle lokla z placatky, on cosi rychle píše na mobilu. A do třetice znovu ona - svléká si kalhotky a dává je do kabelky. Kristýna Hrušínská a Petr Vacek mezi svými postavami udržují nepřehlédnutelnou tenzi. Upjatá Carlotta se sklenicí v ruce občas neomaleně naráží na absentující sexuální život, kousavé poznámky Lele zamlouvá siláckými narážkami. To, co skrývají, je nakonec vážnější než bizarní erotické úlety, i když také lidsky pochopitelné.

Hostitelé, psychoterapeutka Eva a plastický chirurg Rocco, se ještě před příchodem ostatních stihnou pohádat o výchovu dospívající dcery. Barbora Kodetová a Ondřej Kavan představují pár, který se zdánlivě na všem umí kultivovaně dohodnout. Ani oni se ale občas neovládnou, mají svá traumata i tajemství, a to nejvíc nečekané si autor rovněž nechal na konec.

Věčný hledač Cosimo je trochu hochštapler a jeho sympatická veterinářka Bianca mu jako zamilovaná novomanželka zatím všechny fígle baští. O to drsnější ji čeká deziluze.

I tady měl režisér šťastnou ruku, když do rolí frajera, co všechny ukecá, a jeho bezprostřední, usměvavé a nekonečně chápavé partnerky obsadil Radomíra Švece a Patricii Pagáčovou. Zdánlivě nejpohodovější ze všech párů zasáhne hra na pravdu nečekaně a brutálně.

Skoro nejvtipnějším katalyzátorem situací je rozvedený tělocvikář Peppe. Na premiéře ho hrál Milan Šteindler, který alternuje s Janem Řezníčkem. Oplácaný mamánek a především trefný glosátor lidských slabostí skrývá velké tajemství, které odskáče někdo jiný. Peppe totiž vyhoví Leleho prosbě o tajnou výměnu telefonů, neboť hrozí prozrazení kamarádovy avantýry a ti dva mají stejné přístroje. Věci tak naberou nečekaný spád, který se už nesluší prozrazovat.

Díky přesné herecké souhře komediální stroječek v Naprostých cizincích funguje lehce a přirozeně. Mezi smíchem a gagy atmosféra houstne, postavy se přestávají ovládat, krok za krokem odkládají společenské masky a na to, co vidíme pod nimi, není vždy hezký pohled. Paolo Genovese je mistr nečekaných zápletek i ostrého humoru - a také autor, který má pro své selhávající postavy pochopení. Nevysmívá se, nezraňuje.

Poté, co nám ukáže hotové vztahové Waterloo, nabízí i katarzi. Nečekaným způsobem se nás ptá: Nejsme nakonec na pravdu příliš křehcí? Nejsou tajemství, která skrýváme, přirozenou a sebezáchovnou formou naší existence?