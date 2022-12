Pan Kaplan má třídu rád, i tu pardubickou. Hanuš se vrátil ke slavné komedii

Před vyprodaným hledištěm tuto sobotu Východočeské divadlo Pardubice poprvé uvedlo komedii Pan Kaplan má třídu rád. Stejnojmennou humoristickou knihu Američana Lea Rostena zdramatizoval a režíruje ji Miroslav Hanuš. V letošní sezoně to byla čtvrtá premiéra na hlavní scéně. Reprízy následují 18., 20. a 21. prosince.

Diváci sledují komické příhody pedagoga a žáků newyorské večerní školy angličtiny pro dospělé, doplněné písněmi a tanci. Studenti emigrovali před druhou světovou válkou z nejrůznějších koutů Evropy, v Americe hledají nový domov. Podmínkou je však zkouška z angličtiny, což pro mnohé představuje nadlidský úkol.

Hlavním hrdinou je svérázný Hyman Kaplan. Pochází z Kyjeva a byť žije v USA 15 let, anglickou mluvnici za tu dobu neovládl. Před "pamprésorem" Parkhillem tak vytváří komické situace, jak se s vervou, nezdolnou energií a osobitou logikou potýká s jazykem. Školní lavice v dospělých legračně probouzejí dětské instinkty.

Povídky o panu Kaplanovi nejdřív vycházely roku 1937 v časopisu The New Yorker, až poté dostaly knižní podobu. Spisovatel Rosten v nich zužitkoval vlastní zkušenost, kdy začátkem 30. let nemohl najít práci, a tak na večerní škole učil angličtinu. Leo Rosten žil v letech 1908 až 1997.

"Když jsem tu knížku četl, byl jsem z toho strašně smutný," říká herec a režisér Hanuš. "Je to legrační, když se na někoho díváte, ale kdybych tam byl, tak bych to tam nepřežil. Jsem ten typ, který by nemohl emigrovat, já bych zahynul," dodává.

Do inscenace zařadil několik písní. Setkávají se zde různé národnosti, Polák, Němec, Ukrajinka, Ruska nebo Portugalec, každý do hry přináší jinou kulturu.

S Miroslavem Hanušem původně Východočeské divadlo připravovalo hru Arnošta Goldflama nazvanou U Hitlerů v kuchyni.

"Nám se stalo, že ten text by úplně jinak rezonoval v momentální situaci, kdy eskaluje konflikt na východě. A měli jsme dojem, že by naši diváci, zejména když je premiéra před Vánoci, z toho neměli komfortní pocit," vysvětluje dramaturgyně Jana Uherová, proč se divadlo nakonec rozhodlo pro jiný titul, byť také protiválečný.

Titulní role v novince se ujal Martin Mejzlík, dále účinkují Petr Dohnal, Jindra Janoušková, Dagmar Novotná, Ludmila Mecerodová, Tomáš Lněnička nebo Ladislav Špiner. Herce při zpěvu a tanci doprovází živá kapela pod vedením Radka Škeříka.

V Pardubicích už hra jednou k vidění byla. Městská divadla pražská ji v Hanušově režii uvedla roku 2009 na Grand festivalu smíchu, kde získala ocenění Komedie roku. Kaplana tehdy ztvárnil Oldřich Vízner. "Je snaživý, nesnesitelný i neodolatelný, za jeho směšně trapnými exhibicemi tušíme hluboký smutek. Pan Kaplan touží po úspěchu jako nemilované dítě po pohlazení," napsaly tehdy Hospodářské noviny.