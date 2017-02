Ovčáček čtveráček překoná rekord Divadla Járy Cimrmana. Některá kina ho odmítla přenášet

včera

Ovčáček čtveráček - trailer | Video: Městské divadlo Zlín | 00:49

Celkem 90 přenosů divadelního kabaretu Ovčáček čtveráček proběhne v rámci úterní derniéry i po jejím skončení. Zlínští umělci inscenací reagovali na události související s udělováním státních vyznamenání. Ve hře vystupuje dalajlama, Jiří Brady nebo zpěvák Daniel Hůlka.

Pro velký zájem se budou úterní projekce divadelního kabaretu Ovčáček čtveráček opakovat ze záznamu. Zlínské divadlo uvede v pondělí a v úterý v Praze derniéru svého představení, které reaguje na události v české politice na sklonku roku 2016.

Úterní divadelní představení se bude v přímém přenosu promítat v sedmi desítkách kin. Protože množství kinosálů už bylo vyprodáno, mnohde po skončení přenosu uvedou ještě divadlo ze záznamu. Nejvíce projekcí, pět, je zatím naplánováno ve Zlíně.

Podle pořadatelů přenosů do kin bude i se záznamy přenosů celkem 90 a kabaret zlomí rekord v počtu diváků, kteří v ČR sledují najednou přenos z divadla, dosud ho drželo Divadlo Járy Cimrmana. Do přenosu se zapojila kina v celé zemi, některá si kvůli tomu pořídila i satelit či jiné technické vybavení, uvedla Lucie Rozmánková za pořadatele přenosů do kin.

Poslední záznam přenosu odstartuje ve 23:55 v Plzni. Jsou ale i "kinaři", kteří odmítli přenos, reagovali tak třeba na kritiku místních, zejména starších občanů za to, že chtějí přenos představení uvádět.

Divadelníci vznikem inscenace reagovali na události související s udělováním státních vyznamenání, ve hře se kromě prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka objevuje i dalajlama, Jiří Brady, několik politiků i zpěvák Daniel Hůlka. Z těch, kteří se objevují na jevišti, večer přijde ministr kultury Daniel Herman, ostatní zvaní se omluvili, řekl autor inscenace, ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek.

Divadlo opakovaně zvalo na derniéru také Jiřího Ovčáčka. "Ten se však minulý čtvrtek omluvil s tím, že počátkem tohoto týdne bude mimo hlavní město. Zdali hodlá navštívit přímý přenos v některém z mimopražských kin, tiskový mluvčí na svém oficiálním twitterovém účtu neuvedl," řekli divadelníci.

Neustále se bavíme o tom, jak hru Ovčáček čtveráček ukončit se ctí, nebaví nás myšlenka dělat z toho byznys, říká ředitel divadla Petr Michálek. | Video: Martin Veselovský | 15:24

autor: ČTK