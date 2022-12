Oldřich Nový jde za drsňáky z podsvětí. Ve hře mu pomáhají Mandlová s Baarovou

Herec Oldřich Nový, hvězda stříbrného plátna 30. a 40. let minulého století, je hrdinou nové inscenace brněnského Národního divadla. Hru nazvanou Starý dobrý Nový (Oldřich) napsal úspěšný spisovatel Petr Stančík, držitel ceny Magnesia Litera. Pojal ji jako crazy tragikomedii.

Premiéra v režii Natálie Deákové se koná tento pátek v Redutě, nejbližší reprízy následují 20. prosince a znovu 7. a 22. ledna.

Oldřich Nový, který žil v letech 1899 až 1983, se výrazně zapsal do dějin dnešního Národního divadla Brno. Na jeho prknech odehrál přes 3000 představení, režíroval a úspěšně vedl operetní soubor. Po přesunu do Prahy v polovině 30. let se vracel už jen sporadicky, naposledy roku 1970.

Zápletka nové hry začíná zjištěním, že Nový je příliš hodný pro roli padoucha, kterou mu chce svěřit filmový režisér Mac Frič. Herec se proto vydá mezi galerku do Jedové chýše, aby okoukal manýry drsňáků z podsvětí. Jedová chýše byla od středověku do 20. století hospoda na pražském Karlově provázená barvitou pověstí.

Její návštěvou v příběhu začíná sled nečekaných situací, jenž vyústí v boj o záchranu světa, anebo alespoň Československa. Novému v něm pomáhají další herecké hvězdy Adina Mandlová a Lída Baarová.

"Stěžejní při téhle práci byla hravost. A musím pochválit soubor činohry Národního divadla Brno. Všichni herci jsou vstřícní, hraví a neustále hledají nové možnosti," tvrdí režisérka Natália Deáková. "Naším úkolem, společně s dramaturgyní Marií Špalovou, je sjednotit hereckou stylizaci, ukočírovat hravost a pomoci ji naplnit zevnitř. Aby za každou postavou byl konkrétní příběh," dodává.

Protagonistu ztvárnil Pavel Čeněk Vaculík. "Část diváctva přijde s tím, že uvidí bravurně naanimovaného Oldřicha Nového. Ale já od toho upustil už na začátku zkoušení. Rád bych z té role vytvořil něco zástupného, symbol," avizuje.

Skladatel Jakub Kudláč pro inscenaci napsal desítku melodií v dobovém duchu na texty Petra Stančíka. Iluze filmového ateliéru, zaplivané hospody, milionářské vily či ponorky se staly výzvou pro scénografa Jana Bažanta. Vytvořil proměnlivé prostředí, často stírající rozdíl mezi realitou a filmovou scénou.

Podle Deákové je velkým problémem současné společnosti neschopnost třídit fakta a rozeznat iluzi od skutečnosti. "A to se odrazilo i na formě, kdy schválně chceme vytvořit hezkou, barevnou, naplněnou iluzi, která se vzápětí shodí tím, jak si pořád musíme uvědomovat, že jsme na divadle či na filmovém place," vysvětluje režisérka.

V dalších rolích se objeví Zuzana Černá jako Adina Mandlová, Eliška Zbranková s půvabem Lídy Baarové, Tomáš David jako nepřejícný Jaroslav Marvan či Viktor Kuzník v roli režiséra Friče.