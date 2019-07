Festival v Avignonu si vybral hru o Česku a Číně, srovnává zkušenost s komunismem

V hlavním programu prestižní mezinárodní divadelní přehlídky ve francouzském Avignonu se po letech objevilo české představení.

"Byli jsme překvapeni, když nás vedení festivalu oslovilo. Nedá se tam přihlásit, musí vás sami vybrat," říká režisérka Jana Svobodová, která spolu s čínskou choreografkou Wen Hui nazkoušela v pražském Divadle Archa inscenaci Obyčejní lidé. Tu ode dneška - každý den kromě pátku - čeká sedm repríz v avignonském Théâtre Benoît-XII.

"Dramaturgie festivalu stále více dává prostor angažovanému divadlu," vysvětluje režisérka, jejíž inscenace se dotýká české a čínské zkušenosti s komunistickým režimem. Hostování na prestižní přehlídce považuje za velkou poctu.

Prezident jako inspirace

Inscenace Obyčejní lidé je na pomezí dokumentárního divadla a tance. K jejímu vzniku autorky inspiroval prezident Miloš Zeman. "Během své první cesty do Číny prohlásil, že nepřijel hlásat lidská práva, ale vytvořit pracovní místa pro obyčejné lidi. Tak jsme si s Wen řekly: O čem to mluví? Kdo jsou ti obyčejní lidé?" vzpomíná Svobodová.

Se svou čínskou kolegyní představení vystavěly na pravdivých příbězích účinkujících: čínského kytaristy, českého nástrojáře, který celý život pracoval v továrně, dívky pocházející z čínských hor, pekingské tanečnice a performera ze Švýcarska usazeného v Praze.

Jejich vyprávění se přelévá v hudbu, hraní v tanec a scéna se mění pod linkami živého video-mappingu. Všichni účinkující včetně hudebníka, videoartisty a světelného designera jsou na scéně.

Inscenace měla premiéru před dvěma lety, od té doby je uváděna v blocích s velkými pauzami. "Není to jednoduché, čtyři lidé musí přiletět z Číny," vysvětluje režisérka, podle níž tým před každým dalším uvedením hodně zkouší a představení proměňuje.

Divadlo Archa představení Obyčejní lidé znovu uvede 15. a 16. listopadu. | Video: Divadlo Archa

Vyškrtané věty

Přípravy před současnou cestou na festival do Francie obnášely i něco jiného. Ještě než se všichni účinkující sešli v Praze a začali zkoušet, režisérky si vyměňovaly připomínky k textové části představení. Přesněji vyškrtávaly věty, které by čínským umělcům mohly ve vlasti způsobit problémy.

Mezinárodní festival v Avignonu se svou reputací je sledovanou událostí. A také politická situace v Číně je jiná než před dvěma lety. To, co se mohlo říkat před publikem v Praze, v Drážďanech či slovinském Mariboru, kde se Obyčejní lidé všude hráli, by nyní v Avignonu nemuselo projít bez následků.

"Najednou jsem zase pocítila, jaké to je, když člověk pracuje s cenzurou. To si pamatuju z konce osmdesátých let. Tehdy jsme se také museli vyjadřovat mezi řádky," říká režisérka Svobodová, která dnes bere autocenzuru jako výzvu. "Nemůžeme v představení říct všechno naplno, musíme se soustředit na to, co je mezi tím, co my říkáme a co si divák představí."

O tom, jak moc se bude škrtat, rozhodovala hlavně režisérka a choreografka Wen Hui. "Ona se v nezávislém čínském prostředí pohybuje od devadesátých let, kdy založila Living Dance Studio. Má dost zkušeností a odvahy, aby to uměla vybalancovat. Ví, co může říct a co ne," vysvětluje Svobodová.

Vyškrtaných slov nelituje. "Text je jen jedna část představení. Myslím, že ticho a atmosféra scény tvořená projekcí, hudbou a světelným designem vytváří větší napětí a má silnější výpověď než původní text."

Stačí říct náměstí

Jak ukázala generální zkouška před odletem do Francie, i po autocenzuře zůstalo dost odvážných míst.

Zejména vyprávění spolurežisérky Wen Hui, která v představení i účinkuje, je mrazivé. Líčí, jak ve svých studentských letech chodila na náměstí, kde se demonstrovalo. Nemusí říkat, o jaké náměstí šlo, ani dodávat, jak demonstrace skončily.

Hudebník zase vypráví, jak se naučil hrát na kytaru pomocí videí z YouTube. Měl štěstí, že dospíval v době, kdy ještě internet v Číně nebyl omezován tak drasticky jako nyní.

Představení Obyčejní lidé, které vzniklo ve spolupráci Divadla Archa a pekingského Living Dance Studia, se po Avignonu rozjede do dalších západoevropských měst. Uvidí je například diváci pařížského festivalu d'Automne, zavítá také do Toulouse a portugalského Porta. Čeští diváci ho v Arše znovu spatří 15. a 16. listopadu.