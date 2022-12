O pandemii, pornu a padesátinách. Přijede komik Dylan Moran ze sitcomu Black Books

Nezáleží na tom, jestli je opilý, nebo to jen předstírá, zábavný je tak jako tak, napsal anglický tisk o nejnovější show irského stand-up komika Dylana Morana. Herec a scenárista, který proslul jako nerudný antikvariátník Bernard Black ze sitcomu Black Books, se s ní po osmi letech vrátí do Česka. V letech 2013 a 2015 tu měl vyprodáno.

Moran vystoupí 4. dubna příštího roku v pražském Kongresovém centru, kde završí evropské turné nazvané We Got This. Vstupenky za ceny od 890 do 1590 korun ve čtvrtek dopoledne nabídne síť GoOut. "Představení bude v angličtině, bez překladu nebo titulků," upozorňuje agentura Radiant Promotions, která akci pořádá.

Kromě osmnáctidílného sitcomu Black Books, kde v letech 2000 až 2004 ztvárnil alkoholického, zahořklého i deprimovaného antikvariátníka a získal za to dvě ceny Bafta, dnes jedenapadesátiletý Moran účinkoval v romantickém filmu Notting Hill nebo hororové komedii Soumrak mrtvých. Letos byl hvězdou pětidílné temné komedie o vztazích Stuck, již vysílala britská BBC, a tento měsíc má účinkovat ve fantasy seriálu podle videohry Zaklínač: Pokrevní pouto. Ten na Boží hod uvede Netflix, Moran v něm ztvárnil postavu zvanou Uthrok One-Nut.

Dylan Moran ale od začátku 90. let minulého století především vede úspěšnou kariéru v oboru stand-up comedy. Spíš než údernými jednovětnými vtipy proslul volně plynoucími monology, ze kterých se volně vynořují a průběžně se vracejí některá témata. Důležitá je pro něj improvizace. Čerpá z osobních zážitků i místa, kde právě vystupuje.

Roku 1996 se jako čtyřiadvacetiletý stal druhým nejmladším držitelem ceny pro komika roku Perrier Comedy Award. "Pokud o něčem nežertuji, pak pouze proto, že mě to téma nudí," řekl před devíti lety týdeníku Respekt s tím, že má jedinou zábranu: nerad si dělá legraci z bolesti druhých. "Nechci trávit čas tím, že se budu povyšovat, že budu publiku vykládat, že jsem lepší než nějací zabedněnci," vysvětlil.

V aktuálním stand-upu We Got This, jejž letos představil ve Velké Británii, se Moran vyjadřuje ke svému nedávnému rozvodu, kulturním válkám, pornografii, samotě, otcovství, alkoholismu či vlastním loňským padesátinám. "Jsem tak starý, že můj penis pamatuje přistání na Měsíci," cituje ho deník Evening Standard.

Některé historky dle recenzentů vypráví za klavírem, na nějž se volně doprovází v jazzovém duchu. Na letošním vystoupení v Guildfordu nedaleko od Londýna ho diváci žádali, aby se alespoň na chvilku vrátil do role antikvariátníka z Black Books. "Musíte se vzdát toho, co se vám líbilo, a smířit se s tím, co dostanete teď," zažertoval pohotově podle listu The Times.

1:21 "Mladí už dneska neumí tancovat," stěžuje si Dylan Moran v ukázce z nového standupu We Got This. Foto: Christian Sinibaldi | Video: Radiant Promotions

Serveru Oxinabox.co.uk řekl letos Moran, že po dvou letech pandemie a vzhledem k aktuálnímu světovému dění jsou lidé ranění a rozbolavělí.

"Podle mě se poslední dobou všichni začali těšit na něco, co přijde, jakmile tyhle hrozné časy odezní. No, tak to něco už zjevně přišlo a právě o tom se budeme bavit," avizuje Moran, který se v průběhu pandemie rozvedl. "Myslím, že během lockdownu byla spousta lidí vtipných leda ve své hlavě," dodává.

Dylan Moran poprvé navštívil Prahu jako turista. "Když jsem byl malý, irská televize vysílala spoustu československých animovaných filmů a seriálů, především proto, že byly levné. Nakoukal jsem jich hodiny a hodiny," řekl týdeníku Respekt před prvním pražským vystoupením v roce 2013.

Program nazvaný Yeah, Yeah tehdy představil během tří večerů. Protože na ten první v komorním Divadle U Hasičů byly vstupenky vyprodané za osm minut, pořadatelé přidali další termín. Scénář se však opakoval, lístky zmizely do pěti minut, a tak přibyl ještě večer v kině Lucerna a později tentýž rok další návštěva nyní už ve velkém sále Lucerny. "Moran se stal první globální hvězdou stand-up comedy, která k nám zavítala. Obrovský zájem signalizuje, že v České republice dorostlo početné publikum, jež zvládne večer mluveného slova v angličtině bez simultánního tlumočení," konstatoval pak týdeník Respekt, podle nějž herec ze seriálu Black Books ukázal zdejšímu publiku, "jak může žánr 'na stojáka' vypadat ve vrcholné podobě".

Dva roky nato se Moran vrátil s show nazvanou Off the Hook, kterou kromě dvou večerů v pražské Hybernii uvedl v Brně. "Žertoval o imigrantech, čečkovi i varlatech," zhodnotil tehdy časopis Týden, podle nějž si komik na jevišti dělal legraci z Poláků, liduprázdného Islandu, německého smyslu pro humor nebo ročního odvykání od nikotinu a maniakálního přecpávání se sladkostmi ze supermarketu. Při vyprávění historky s domácím hlodavcem si pak od diváků v prvních řadách nechal poradit, jak se česky řekne křeček. "Cože? Čeček? To by mi mohlo projít, jen kdybych to vyslovoval trochu přiožrale," řekl - a hned to udělal.