O nevinnosti Hanzelky a Zikmunda. Jejich cesty zdramatizovalo ústecké divadlo

Z deníků a reportáží dnes již nežijících cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vychází nová autorská komedie ústeckého Činoherního studia. Jmenuje se Hanzelkazikmund (zde jsou lvi) a zohledňuje dobové reálie i současnost.

Hru na míru Činoherního studia města Ústí nad Labem napsala Kateřina Součková, režíruje Adam Svozil. Premiéru měla tento pátek, nejbližší reprízy následují tuto neděli 29. ledna a dále 1. a 20. února. Pražané projekt uvidí 2. února v divadle Komedie.

Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka projeli desetitisíce kilometrů. Dobrodružné cesty s nimi zpoza šedivých oken socialismu prožívala významná část Československa. Autoři to teď přibližují optikou posluchačů, kteří v dychtivém očekávání dalších příběhů seděli u rádia.

"Uvědomili jsme si, že přestože známe postavy pánů Hanzelky a Zikmunda, tak o nich nevíme dost, známe pouze takové střípky," přiznává režisér Svozil. "Čím víc jsme se nořili do jejich deníků, archivu, jejich korespondencí, tak jsme zjišťovali, že jsou to extrémně komplexní a zajímavé postavy, na nichž se dá zkoumat nejen fenomén cestování, turismu, objevování, ale i průnik osobních životů a velkých dějin," dodává.

Ústecké jeviště se tak stává dějištěm cest do světa a zároveň místem, kde lze naslouchat zážitkům nadšených rodáků ze Štramberka a Plzně. Publikum se prostřednictvím hry podívá k Cheopsově pyramidě, největší v Egyptě, či na horu Kilimandžáro nacházející se v Tanzanii při hranici s Keňou.

"Když někam jedeme my, uvědomujeme si ekologickou stopu a to, jaké důsledky mají naše cesty na původní obyvatele v těch zemích. Takže je to obecně nějaká meditace nad nevinností Hanzelky a Zikmunda, o kterou se přišlo v průběhu 20. století," zmiňuje dvaatřicetiletý režisér.

Inscenací chce oslovit především rodiny. Hra se točí okolo cestování, dobrodružství, osobních vztahů i historických témat. "Ta jsme se snažili zjednodušit a přiblížit hlavní dilemata, která na protagonisty doba kladla," poznamenává Svozil. Důležitou roli má humor, nadsázka.

Pomoci transportovat se na různá místa světa má divákům kromě nejrůznějších zvuků také hudba, kterou složil Ian Mikyska. "Inspirací mi byl žánr 50. let minulého století, jemuž se říká exotika. Jeho základem je naivní představa různých hudebních kultur, druhým inspiračním zdrojem byly psací stroje, které se objevují na scéně, a rozhlas," říká Mikyska.

Součástí inscenace je též moment překvapení, kdy budou do hry vtaženi diváci. V rolích bezejmenných cestovatelů, kteří hltají dobové zprávy v rozhlasovém éteru o dobrodružství Hanzelky a Zikmunda a také se do nich občas vtělují, účinkují Andrea Berecková, Klára Suchá, Petr Uhlík a Adam Ernest.