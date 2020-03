Zlikviduje nouzový stav divadla a kulturu v Česku? Poskytneme půjčky, říká Zaorálek

Pro automobily i MHD je od dnešních 00:00 uzavřen Libeňský most. Technická správa komunikací (TSK) na něm provádí zatěžovací zkoušky, které jsou nutné pro vytvoření projektu rekonstrukce mostu.

Uzavírka potrvá až do půlnoci na neděli 15. března. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. TSK most kvůli zkouškám zavře ještě ve stejný čas příští sobotu 21. března.