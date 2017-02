Nominaci na divadlo roku si vysloužilo Divadlo v Dlouhé i brněnské Národní divadlo

před 4 hodinami

Vítězové Cen divadelní kritiky budou vyhlášeni 20. března v Praze. Nominováni jsou kromě divadel a herců také scénografové a skladatelé.

Pražský soubor Divadlo Letí a Národní divadlo Brno získaly po třech nominacích na Ceny divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda Radoka). Divadlem roku mohou být pražské Divadlo v Dlouhé, Komorní scéna Aréna Ostrava a Národní divadlo Brno-opera.

Laureáti budou vyhlášeni 20. března v prostoru Pomezí v prázdném domě Za Poříčskou branou 284/7 v Praze-Karlíně, oznámil šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Karel Král. V 25. ročníku ankety hlasovalo 89 kritiků.

Naději na nejlepší inscenaci roku 2016 mají brněnské Národní divadlo (NDB), které s Operou v Göteborgu uvedlo v režii Davida Radoka a v hudebním nastudování Marka Ivanoviće Bartókův jednoaktový Modrovousův hrad a Schönbergovo první jevištní dílo Očekávání.

Pražské Dejvické divadlo získalo nominaci za Doubtovo Vzkříšení v režii Michala Vajdičky a Divadlo Letí za projekt Anny Saavedry nazvaný Olga (Horrory z Hrádečku) režisérky Martiny Schlegelové.

Nominace za roli Olgy i Puka

Za herecké výkony jsou nominovány Hana Tomáš Briešťanská za výkon v inscenaci Petrolejové lampy v NDB, Tereza Hofová v adaptaci románu Skugga Baldur v pražském Studiu Hrdinů, Pavlína Štorková v roli Olgy ve zmiňované inscenaci Divadla Letí a Lucie Trmíková za titulní roli v Ibsenově Hedě Gablerové v Divadle v Dlouhé.

Z mužských kolegů se laureátem cen kritiky může stát Michal Kern jako Puk ve Snu čarovné noci v Národním divadle, Norbert Lichý ve Spalovači mrtvol v ostravském Divadle Petra Bezruče či Stanislav Majer. Ten ve Studiu Hrdinů ztvárnil titulní roli hry Davida Zábranského Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny.

Nejlepší poprvé uvedenou domácí hrou se může stát Dianiškovo Mlčení bobříků (Divadlo pod Palmovkou), Doubtovo Vzkříšení (Dejvické divadlo) či Olga (Horrory z Hrádečku) Divadla Letí. Kategorie Talent roku 2016 obsahuje jména autora a režiséra Tomáše Dianišky a herců Jiřího Böhma a Daniela Krejčíka.

Scénografové i skladatelé

Mezi nominovanými scénografy jsou Lukáš Brychta, Štěpán Tretiag, Tereza Gsöllhoferová, Eva Justichová a Natálie Rajnišová za scénografii projektu Pomezí, Barbora Jakůbková za výpravu inscenace Čechy leží u moře v Naivním divadle Liberec a Jakub Kopecký. Navrhl scénu k Vianově Pěně dní v královéhradeckém Klicperově divadle.

Cenu může převzít i jeden ze skladatelů. Nominováni jsou Aleš Březina (Liduschka/Baarová, Divadlo J. K. Tyla Plzeň), Michal Nejtek (představení Constellations I. Before I Say Yes) a Jiří Vyšohlíd (O bílé lani, Divadlo Drak).

V neoceňované kategorii Největší zážitek ze zahraničního divadla zvítězil Shakespearův Hamlet, jak ho v režii Thomase Ostermeiera uvedla berlínská Schaubühne na Pražském divadelním festivalu německého jazyka.

Podle Krále se 16 nominací váže na pražské scény, tři na brněnské a dvě na ostravské. Po jedné mají divadla v Hradci Králové, Liberci a Plzni. "Téměř devět desítek kritiků v anketě upozornilo na 76 inscenací jednatřiceti divadel a 37 poprvé uvedených českých her," dodal.

V historii této ankety získalo titul Divadlo roku Dejvické divadlo a také Divadlo Na zábradlí.

autor: ČTK